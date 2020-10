J. Šeliga: Medzi kandidátmi na šéfa GP sú samí špičkoví ľudia

Bratislava 11. októbra (TASR) - Z kandidátov na generálneho prokurátora si bude vedieť koalícia vybrať, všetci zo siedmich uchádzačov sú podľa podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (Za ľudí) špičkoví ľudia. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Šeligu mrzí, že medzi kandidátmi nie je žena, sám oslovil niekoľko žien, no ponuku neprijali.



Podpredseda Národnej rady SR zopakoval, že žiadna dohoda v koalícii na kandidátovi neexistuje, rozhodujúce bude verejné vypočutie, ktoré bude podľa neho "tvrdé". Po vypočutí sa majú dohodnúť poslanecké kluby na kandidátovi. Šeliga verí, že poslanci zvolia šéfa prokurátorov v prvom kole. Pre Za ľudí sú kritériami na šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR morálnosť a odbornosť.



Uchádzačov o post generálneho prokurátora akceptuje aj poslankyňa parlamentu Denisa Saková (nezaradená). Spolu s kolegami, nezaradenými poslancami z novovzniknutej strany Hlas-SD, sa budú dohadovať na kandidátovi po verejnom vypočutí. Saková tiež povedala, že si nevie predstaviť, že by podporila na post šéfa GP Jozefa Čentéša.



Šeliga tiež v relácii hovoril o liste, ktorý zaslala GP. Žiada v ňom vládu, aby napriek výhradám k opatreniam zachovala účinnosť všetkých prijatých opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR, považuje to za prioritné.



Pre Slovensko by podľa Šeligu bolo veľmi dobré, ak by Dušan Kováčik skončil vo funkcii špeciálneho prokurátora. Národný bezpečnostný úrad podľa neho stále nerozhodol o Kováčikovej bezpečnostnej previerke, ktorá je otvorená. Podpredseda parlamentu nevie o tom, či bude advokát Daniel Lipšic kandidovať na post špeciálneho prokurátora.



Ak by sa v parlamente diskutovalo o zmiernení trestov za užívanie marihuany, Saková si vie predstaviť diskusiu skôr o jej zlegalizovaní na medicínske účely. Dodala, že toto nie je téma dňa pre Slovensko. Šeliga vníma prípady vysokých trestov, spolu s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) majú začiatkom týždňa predstaviť riešenie.



Ak by sa dostala na stôl možnosť vytvorenia jednej štátnej poisťovne, Šeliga by bol proti.