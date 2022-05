Šeligu vyzvali aktivisti na odchod z parlamentu, ten to neplánuje

Bratislava 26. mája (TASR) - Členovia iniciatívy Za slušné Slovensko v Banskej Bystrici a členovia občianskej platformy Nie v našom meste vyzvali podpredsedu strany Za ľudí Juraja Šeligu, aby sa vzdal mandátu poslanca Národnej rady (NR) SR. Odôvodňujú to tým, že podporil prorodinný balíček spoločne s poslancami z opozičnej strany ĽSNS. Šeliga dôvod na odchod z funkcie nevidí.



Hlasovaním sa Šeliga podľa aktivistov spreneveril všetkému, pre čo stáli v minulosti na námestiach. "Hlasoval si spolu s Marekom Kotlebom, Stanislavom Mizíkom, Petrom Krupom a ďalšími fašistami za nezmyselný zákon, pri ktorom minister financií protizákonne obišiel všetky pravidlá štandardného legislatívneho procesu," odkázali mu v otvorenom liste. Skritizovali aj samotné opatrenia.



Šeliga nevidí dôvod na vzdanie sa mandátu. Zákon by podľa neho prešiel aj bez podpory opozície. "Keby som hlasoval proti, tak aj Mazurek hlasoval proti, a asi by som sa tiež podľa logiky kolegov mal vzdávať mandátu," reagoval na sociálnej sieti. Zavedenie pomoci pre rodiny je podľa neho potrebné.