Semená topoľov a vŕb bývajú nosičom zŕn silne alergizujúcich tráv

Bratislava 18. mája (TASR) - Semená topoľov a vŕb, teda „lietajúce chumáčiky vaty“ v ovzduší, bývajú nosičom peľových zŕn silne alergizujúcich tráv. Spôsobuje tiež mechanické podráždenie očí a dýchacích ciest. TASR o tom informoval odbor komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



„Lietajúce semienka topoľov (topoľová vata) samy o sebe nie sú alergiologicky významné. Napriek tomu však dokážu počas peľovej sezóny zhoršovať stav alergikov,“ ozrejmila Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici, pod ktorý spadá aj koordinácia Peľovej informačnej služby.



ÚVZ priblížil, že májové vetry rozfúkavajú do okolia okrem topoľových a vŕbových semienok aj veľké peľové zrná ihličnanov z čeľade borovicovitých, ktoré sa môžu aj pri miernom vánku uvoľniť do viditeľných mrakov. „Pri silnejšom vetre je peľ prinášaný na veľké vzdialenosti aj z iných lokalít. Vysoké koncentrácie peľu ihličnanov, buka, duba - druhov, ktoré majú veľké peľové zrná - prispievajú k tvorbe žltých povlakov na autách, parapetoch či okrajoch mlák,“ vysvetlili odborníci.



Lafférsová podotkla, že vysoké koncentrácie peľu týchto druhov v ovzduší súvisia jednak so semennými rokmi, keďže tieto stromy majú zvýšené obdobie kvitnutia v troj- alebo päťročných intervaloch, keď sa produkcia peľu niekoľkonásobne navýši. „A tiež s veternými dňami, počas ktorých dochádza k transportu peľu na veľké vzdialenosti,“ dodala.



Alergikom ÚVZ odporučil sledovať pravidelné peľové spravodajstvo, ktoré zabezpečuje šesť monitorovacích staníc - v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Trnave a Žiline.