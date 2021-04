Podnikateľ s vínom Štefan Duč pôjde na 10 rokov do väzenia

Bratislava 29. apríla (TASR) - Podnikateľ s vínom Štefan Duč, obžalovaný zo subvenčného podvodu, pôjde na desať rokov do väzenia. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu (NS) SR na svojom verejnom zasadnutí. Odvolací súd potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica z decembra 2019. NS SR zrušil však časť výroku, ktorá sa týka náhrady škody. Štvrtkový verdikt je právoplatný a nie je možné voči nemu sa odvolať. Následne bude vydaný príkaz na dodanie odsúdeného do výkonu trestu.



Duč by si mal trest odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. NS SR sa stotožnil s právnou kvalifikáciou trestných činov, ktorých sa dopustil Duč, označovaný za Kráľa Tokaja. Duč si verdikt nevypočul, dal súhlas svojim obhajcom, aby sa zasadnutie uskutočnilo v jeho neprítomnosti.



Prvostupňový súd Duča na začiatku decembra 2019 uznal vinným zo subvenčného podvodu a poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Okrem toho mu uložil peňažný trest 100.000 eur. V prípade, že by ho neuhradil, hrozil mu náhradný trest odňatia slobody vo výške jedného roka.



Podľa rozsudku ŠTS mal obžalovaný spôsobiť škodu 2,8 milióna eur, keď nenaložil s poskytnutou dotáciou pre svoje dve vinárske spoločnosti hospodárne a efektívne. Štefan D. nakupoval pre vinárske spoločnosti Viničky s.r.o. a Vinárstvo Viničky technologické zariadenia na výrobu vína netransparentne. Projekt bol financovaný z fondov na podporu rozvoja vidieka. O dotácie, nenávratné príspevky požiadal obžalovaný v roku 2008. Zariadenia v jednom prípade nakupoval aj od v minulosti za rozsiahle podvody odsúdeného Mikuláša Varehu, označovaného za Kráľa Zemplína.



V prípade už padol zo strany ŠTS verdikt aj v roku 2016. NS SR však vec vrátil naspäť na prvostupňový súd, aby doplnil dokazovanie.