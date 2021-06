Senát Najvyššieho súdu SR rozhoduje o väzbe bratislavských advokátov

Bratislava 21. júna (TASR) - Senát Najvyššieho súdu (NS) SR sa v pondelok popoludní začal zaoberať obvinenými bratislavskými advokátmi Martinom R. a Alexandrom F., ktorých 12. júna Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku nezobral do väzby.



Senát NS SR sa na svojom verejnom zasadnutí bude zaoberať sťažnosťou prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) voči rozhodnutiu ŠTS. ÚŠP zastupuje na zasadnutí prokurátor Tomáš Honz.



Prokurátor na záver navrhol zrušiť rozhodnutie ŠTS a zobrať dvojicu do väzby. Advokát obvineného Alexandra F. Peter Erdős zas navrhol sťažnosť prokurátora ÚŠP zamietnuť ako bezdôvodnú. Podľa neho nie sú žiadne dôvody väzby. V prípade už boli vypočutí všetci svedkovia.



Obvinený advokát Martin R. pred zasadnutím zdôraznil, že je nevinný. Tvrdí, že ak by z obvinení bola len päť percent pravda, priznal by sa, spolupracoval by s orgánmi činnými v trestnom konaní a nestrávil by donedávna približne 1,5 roka vo väzbe.



Obvinení advokát Alexander F. a jeho obhajca Peter Erdős sa vyjadria až po rozhodnutí NS SR.



Sudca pre prípravné konanie ŠTS 12. júna nevyhovel návrhu prokurátora ÚŠP na vzatie do väzby obvinených bratislavských advokátov. Oboch prepustil zo zadržania na slobodu. Sudca konštatoval dôvodnosť podozrenia, ale nekonštatoval dôvodnosť väzby.



Prokurátor ÚŠP podal návrh na vzatie do väzby obvinených z dôvodov kolúznej a preventívnej väzby. Dvojicu advokátov zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) 10. júna. Obvinení sú zo založenia, zosnovania, podpory zločineckej skupiny, vydierania a krivej výpovede i krivej prísahy. Obvinenie sa má týkať incidentu v bratislavskom nočnom podniku Casey club, ktorý sa odohral v roku 2007.



Martin R. bol donedávna väzobne stíhaný v rámci akcie Apač, zameranej voči zločineckej skupine takáčovcov. Ústavný súd SR v máji nariadil NS SR, aby Martina R. bezodkladne prepustili z väzby na slobodu. Zdôvodnil to porušením jeho základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť.