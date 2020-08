Senát Najvyššieho súdu zamietol sťažnosť Moniky J.

Bratislava 24. augusta (TASR) - Senát Najvyššieho súdu (NS) SR na pondelkovom neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosť Moniky J. Dospel k záveru, že trestné stíhanie pre skutky kvalifikované ako prijímanie úplatku a účastníctvo na trestnom čine zneužívania právomoci verejného činiteľa je opodstatnené. TASR o tom informovala hovorkyňa NS Alexandra Važanová. Senát tiež zamietol žiadosť o prepustenie z väzby obvinenej Denisy C., dôvod kolúznej väzby u nej podľa senátu nepominul.



Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici 5. augusta rozhodol, že bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika J. obvinená z trestných činov podplácania a prijímania úplatku v kauze Búrka zostáva vo väzbe. Potvrdil to aj NS, ktorý zároveň zamietol sťažnosť Moniky J. "Keďže na rozdiel od prvej námestníčky generálneho prokurátora dospel k záveru, že trestné stíhanie pre skutky kvalifikované ako prijímanie úplatku a účastníctvo na trestnom čine zneužívania právomoci verejného činiteľa je opodstatnené a dôvody kolúznej a preventívnej väzby rovnako u nej naďalej pretrvávajú," uviedla Važanová.



Senát NS zároveň zrušil napadnuté uznesenie v časti týkajúcej sa Denisy C. obvinenej z prijímania úplatku. Jej žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu zamietol. "Keďže na rozdiel od sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu dospel k záveru, že u nej dôvod kolúznej väzby nepominul," dodala Važanová. ŠTS v auguste žiadosti Denisy C. o prepustenie z väzby vyhovel.



Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za Smer-SD Monika J. je obvinená v kauze Búrka z trestných činov podplácania a prijímania úplatku. Urobiť tak mala v kauze jednej z televíznych zmeniek, keď inštruovala sudkyňu Okresného súdu Bratislava V Zuzanu M., aby rozhodla v prospech Mariana K. Ten bol neskôr za falšovanie tých istých zmeniek neprávoplatne odsúdený spolu s exriaditeľom televízie Markíza Pavlom R. na 19-ročný trest odňatia slobody.



Sudkyňa Denisa C., ktorá je obvinená z prijímania úplatku, sa v kauze mala tiež angažovať. Zuzane M. mala na pokyn bývalej štátnej tajomníčky pomáhať s vypracovaním rozsudku napriek tomu, že nemala formálne s prípadom nič spoločné. Osobne bola prítomná aj na vynesení rozsudku, napriek tomu, že pracovala na inom bratislavskom súde. Vo väzbe sú od marca tohto roka.



V kauze Búrka bolo obvinených z rôznej korupčnej trestnej činnosti 18 osôb, z toho 13 sudcov. Proti množstvu z nich svedčí bývalý podpredseda Okresného súdu Bratislava I Vladimír Sklenka, ktorému vzhľadom na spoluprácu odložila polícia vznesenie obvinenia.