Prokurátor navrhuje Jurajovi O. alias Piťovi 23-ročný trest

Bratislava 18. mája (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) navrhuje, aby Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku odsúdil Juraja O. alias Piťa na 23-ročný trest odňatia slobody. Prokurátor sa na tom s bosom piťovcov dohodol vlani. Návrh na dohodu o vine a treste schvaľuje v utorok senát ŠTS.



Trest za spoluúčasť na vražde bosa bratislavského gangu takáčovcov Jána Takáča z roku 2003 by si mal Juraj O. odpykať v ústave so stredným stupňom stráženia. Druhý spoluobvinený - vysokopostavený člen piťovcov Matej. Š. si má odpykať 13 rokov a štyri mesiace odňatia slobody. V jeho prípade ide o súhrnný trest. Pokiaľ súd dohodu schváli, bude právoplatná. Oboch obvinených na súd v utorok eskortovali. K skutkom sa pre médiá nevyjadrovali.



Návrh dohody podal na ŠTS prokurátor v decembri 2020. Dotýka sa aj ďalších troch vrážd. Okrem vraždy Takáča ide o vraždy bosa albánskej enklávy košického podsvetia Fadila Pasjaču a účastníka vraždy Pasjaču Ľuboslava Velka rovnako z roku 2000, ako aj člena skupiny takáčovcov z roku 2004.



Vyšetrovanie v týchto prípadoch ukončili v júni 2020. Z objednania vraždy Takáča v marci 2017 obvinili Juraja O., ktorý si odpykáva 16-ročný trest odňatia slobody. Spolu s ním polícia vtedy obvinila jeho podriadených zo skupiny, ktorá operovala z bratislavského Lamača. Pôvodne bolo trestné stíhanie vo veci vraždy Takáča v roku 2007 prerušené. Vo februári 2017 sa začalo nanovo.



Senát sa zaoberá návrhom dohody s bosom piťovcov Jurajom O.

Takáča zastrelili pri nastupovaní do auta koncom júla 2003 na Kramároch. Bol sám, bez ochranky a rozstrieľali ho 15 ranami. Takáčovci pôsobili najmä v bratislavskom Ružinove, ale aj v Petržalke a centre hlavného mesta od 90. rokov 20. storočia. Zameriavali sa na výpalníctvo, gastronomické služby, ale aj herne a iné.



Najvyšší súd (NS) SR odsúdil Piťa 26. novembra 2014, pričom mu znížil trest z pôvodných 18 rokov na 16 rokov. Piťa spolu s ďalšími mužmi zadržali v novembri 2011 pri najväčšej policajnej akcii v slovenskej histórii.