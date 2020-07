VIDEO: Údajní sátorovci mali svoje obete aj škrtiť, dohodu odmietli

Bratislava 29. júla (TASR) – Starosta Dolného Chotára František D., jeho syn František D. mladší, Ladislav A. a Roland Sz. čelia obžalobe z viacerých vrážd, podvodu, drogovej trestnej činnosti ako aj z členstva v skupine sátorovcov. Podľa obžaloby, ktorú čítal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, mali svoje obete zadržať v prezlečení za policajtov a následne ich zaškrtiť. Všetci obžalovaní trvajú na svojej nevine, odmietli dohodu o vine a treste.







Starosta Dolného Chotára František D. je v procese obžalovaný z troch objednávok vrážd, z toho jednej v štádiu prípravy. Vraždy si mal objednávať aj ako spôsob umlčania tzv. bielych koní. Niektoré z vrážd boli vykonané tak, že zastavili svoje obete pod zámienkou policajnej kontroly. V policajnom prestrojení ich presunuli do priestorov bývalej čárdy, ktorá patrila ďalšiemu členovi skupiny. Obeti následne dali na ruky putá, niekoľko hodín ju strážili a potom presunuli na miesto s vykopaným hrobom. Tam svoju obeť usmrtili zaškrtením. Za takýto skutok mali inkasovať vykonávatelia vraždy vtedajšie 3 milióny korún s tým, že sa jedna z týchto vrážd mala stať medzi rokmi 2003 a 2004.



Okrem toho je starosta obžalovaný zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny sátorovcov, ktorá sa podľa obžaloby zaoberala páchaním rôznej ekonomickej a majetkovej trestnej činnosti ako aj páchaním násilnej trestnej činnosti a to najmä vrážd vtedajšej konkurenčnej skupiny papáyovcov.



František D. starší je obžalovaný aj z obzvlášť závažného zločinu podvodu spoločne so svojím synom Františkom D. mladším. Ten je rovnako ako jeho otec obžalovaný z troch vrážd a to tiež ako objednávateľ.



Pred Špecializovaným trestným súdom okrem otca a syna stoja aj Roland Sz. a Ladislav A. K Rolandovi Sz. sa vzťahuje jedna z vrážd, ktorú si mal objednať František D. starší. V tej mal on vystupovať ako vykonávateľ s tým, že pri ôsmich ostatných skutkoch sa ho obžaloba netýka. Vzhľadom na to požiadal jeho obhajca, aby bol vylúčený na samostatné konanie. Posledného obžalovaného Ladislava A. obžaloval prokurátor ako vykonávateľa viacerých vrážd, ako aj z toho, že uňho našli pervitín.