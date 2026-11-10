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Seniori v zariadeniach dostanú terapeutické bábiky
Pri niektorých senioroch pomáhajú bábiky prebúdzať spomienky.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Do viac ako 200 zariadení pre seniorov naprieč celým Slovenskom poputujú terapeutické bábiky v rámci iniciatívy Koľko lásky sa oplatí. Špeciálne pomôcky majú priniesť bezpečie, pocit blízkosti, radosť a pokoj takmer 14.000 klientom naprieč Slovenskom. Iniciatívu zastrešila Nadácia Lidl a občianske združenie (OZ) Koľko Lásky.
Takáto forma terapie má podľa zástupcov iniciatívy v praxi overený psychologický význam. Pri niektorých senioroch pomáhajú bábiky prebúdzať spomienky, podporovať komunikáciu a vytvárať príležitosti na kontakt s personálom či ostatnými klientmi v zariadeniach. „Vnímame ich ako pomôcku, ktorá môže citlivo doplniť každodennú starostlivosť a priniesť seniorom chvíle radosti a záujmu,“ uviedla spoluzakladateľka OZ Koľko Lásky Silvia Slobodová.
Takáto forma terapie má podľa zástupcov iniciatívy v praxi overený psychologický význam. Pri niektorých senioroch pomáhajú bábiky prebúdzať spomienky, podporovať komunikáciu a vytvárať príležitosti na kontakt s personálom či ostatnými klientmi v zariadeniach. „Vnímame ich ako pomôcku, ktorá môže citlivo doplniť každodennú starostlivosť a priniesť seniorom chvíle radosti a záujmu,“ uviedla spoluzakladateľka OZ Koľko Lásky Silvia Slobodová.