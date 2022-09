Seniori zanedbávajú preventívne prehliadky, lekár pripomína ich význam

Bratislava 3. septembra (TASR) - Preventívnu zdravotnú prehliadku hradenú z verejného zdravotného poistenia využíva len pätina ľudí starších ako 60 rokov. Upozornila na to viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Michaela Macháčová. Na ich základe sa dá odhaliť množstvo chorôb, pripomína lekár z Agapé Senior Park Vladimír Klement.



"Mnoho ochorení, ktoré sa týkajú ľudí vo vyššom veku, spočiatku nebolí, no dá sa odhaliť práve na základe preventívnych vyšetrení u všeobecného lekára alebo odborníka," skonštatoval. Neliečená cukrovka či vysoký krvný tlak môžu mať podľa neho fatálne následky.



Príčinami nízkeho záujmu seniorov by mohli byť systém a ich mentalita, upozornil predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Trenčín Ján Skyba. Mnoho seniorov podľa neho nevidí dôvod chodiť k lekárovi, ak ich nič nebolí. "Problém vidím aj v nedostatočnom finančnom pokrytí lekárov zdravotnými poisťovňami," doplnil. Je podľa neho potrebné zmeniť myslenie u dôchodcov, ale aj na úrovni ministerstiev a štátu.



Skyba vidí význam tiež v posilnení osvety. "Možno by dôchodcovské organizácie mohli robiť ešte väčšiu osvetu v pripomínaní významu preventívnych prehliadok, aj keď v tomto smere robíme mnohé aktivity," skonštatoval. Preventívne prehliadky by seniorom podľa neho mali pripomínať aj rodinní príslušníci.