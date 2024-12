Seniori žiadajú lekárov, aby stiahli výpovede, ide o morálny hazard

Bratislava 2. decembra (TASR) - Seniori žiadajú slovenských lekárov, aby stiahli svoje výpovede. Hovoria o nezodpovednom správaní vedenia Lekárskeho odborového združenia (LOZ), ktoré ohrozuje zdravie a životy. Odmietajú ultimáta lekárov či morálny hazard z ich strany voči najzraniteľnejším skupinám. V osobnej výzve to konštatuje predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) Michal Kotian a predseda občianskeho združenia Kresťanskí seniori pamäť národa Viliam Oberhauser.



"Je smutné a nespravodlivé, ako lekári pri svojich požiadavkách vôbec nekomunikujú ani nezohľadňujú, kto vybudoval väčšinu nemocníc na Slovensku, v ktorých sa dnes liečia všetci pacienti, väčšinu škôl a univerzít, na ktorých získali aj naši lekári vzdelanie, infraštruktúru, ktorá umožňuje im aj ich rodinám prístup k vzdelaniu či práci," podotýka Kotian s tým, že ide aj o výsledok desaťročí práce generácie dnešných seniorov.



Hromadné výpovede počas zdravotníckej krízy podľa nich ohrozujú zdravie a životy najzraniteľnejších, teda seniorov, detí a mladých rodín. Pripomínajú, že súčasná základná zdravotná starostlivosť, operácie a diagnostika sú už v súčasnosti bez platenia pre väčšinu pacientov nedostupné. Uznávajú, že mnohí z lekárov, ktorí dali výpovede, vykonávajú nenahraditeľnú prácu, nemôžu však zneužívať svoju nezastupiteľnosť na vydieranie celej spoločnosti. Aj oni by mali podľa nich rešpektovať ekonomické podmienky krajiny, keďže konsolidácia je potrebná. Seniori takisto ubezpečujú, že platy lekárom nezávidia. Vyzývajú ich však na zodpovednosť, keďže spoločnosť ich potrebuje, ale "nie na úkor morálnych a sociálnych hodnôt."



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet. Zároveň žiadajú, aby sa vláda uzniesla, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.