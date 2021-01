Seniorom spríjemnili Vianoce krabice od darcov

Na snímke zozbierané darčeky s názvom podujatia Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a z projektu Najkrajšie Vianoce 2020. V Martine dňa 16. decembra 2020, archívne foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 6. januára (TASR) - Tretí ročník zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok prekonal očakávania organizátorov. Vyzbieralo sa 75.339 škatúľ, ktoré putovali do vyše 1200 zariadení. Pre TASR to uviedla spoluorganizátorka zbierky Silvia Slobodová. Cieľom iniciatívy je vo vianočnom období potešiť osamelých seniorov. Škatule od topánok napĺňajú dobrovoľní darcovia jedlom, kozmetikou či drobnosťami.skonštatovala Slobodová.Okrem domovov dôchodcov sa dostali škatule aj do denných stacionárov, hospicov, liečební či do nemocníc, na oddelenia dlhodobo chorých, geriatrie alebo onkologické oddelenia, či k lokálnym charitám.doplnila Slobodová.So zbieraním škatúľ pomáhalo 201 kontaktných osôb. Vzhľadom na pandémiu ich organizátorky povzbudzovali, aby si dohodli externé zberné miesta a vyhli sa tak individuálnemu stretávaniu s každým darcom. Škatule museli tiež po prebratí kontaktnou osobou stáť v karanténe, ďalšiu absolvovali po odovzdaní v zariadeniach.priblížila ďalej Slobodová.Často skloňovaná osamelosť seniorov počas pandémie sa podľa organizátorky odzrkadlila aj v štedrosti ľudí. Rastúcu tendenciu mali však aj počty kusov škatúľ, ktoré ľudia chystajú.poznamenala.S myšlienkou zbierky prišla Jana Galatová pri dlhých chvíľach v nemocnici s ťažko chorou mamou. Pridala sa k nej Silvia Slobodová.načrtla. Poslaním je podľa nej spájať ľudí od najmenších po najstarších.V roku 2021 plánujú organizátorky založiť aj občianske združenie.vysvetlila Slobodová.