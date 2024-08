SENIORI ZBYSTRITE POZORNOSŤ: Polícia a pošta upozorňuje na podvody

Bratislava 11. augusta (TASR) - Preventívny projekt "Seniori - zbystrite pozornosť" upozorňuje na rôzne formy podvodov na senioroch. Na projekte spolupracuje polícia s poštármi. Spoločne navštevujú seniorov a informujú ich aj o najčastejších legendách, pod ktorými podvodníci vystupujú. Bratislavská krajská polícia na to poukázala na sociálnej sieti.



"Projekt vznikol vďaka spolupráci Policajného zboru so Slovenskou poštou, keďže poštár je pre seniorov častokrát jediným človekom, s ktorým počas celého dňa prehodia zopár slov," priblížila polícia.



Seniorov upozorňujú, aby neverili osobám, ktoré im tvrdia, že sú pracovníci pošty a nesú im preplatok. Tiež tým, ktorí im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Veriť nemajú ani ľuďom, ktorí sa im predstavia ako policajti a vyzvú ich, aby im peniaze a cennosti vložili do tašky a vyhodili z okna, alebo odovzdali neznámej osobe. Alebo aj tým, ktorí sa im predstavia ako lekári, či policajti a oznámia im, že ich príbuzný mal, alebo zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranil spolu s inými osobami a súrne potrebuje peniaze.