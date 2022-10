Septembrové rokovanie parlamentu by sa mohlo skončiť už v piatok

Bratislava 6. októbra (TASR) - Septembrové rokovanie Národnej rady (NR) SR by sa mohlo skončiť už v piatok (7. 10.). Avizoval to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v závere štvrtkového rokovania. Neprerokované body programu 72. schôdze by sa mohli presunúť na najbližšiu riadnu schôdzu. Tá by sa mala podľa schváleného harmonogramu začať 18. októbra.



Šéf parlamentu zároveň ukončil mimoriadnu schôdzu, na ktorej chcel Smer-SD presadiť uznesenie o vyvodení zodpovednosti voči niektorým orgánom činným v trestnom konaní. Líder Smeru-SD Robert Fico v závere informoval, že po dohode nevystúpia poslanci prihlásení do diskusie. Chcú tak podľa jeho slov vytvoriť priestor aj na volebnú kampaň pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami.



V piatok ráno má plénum pokračovať v riadnej schôdzi bodmi z dielne rezortu hospodárstva, o 10.30 by sa malo zísť poslanecké grémium. O 11.00 h by mali poslanci rozhodnúť o prerokovaných bodoch riadnej schôdze i o uznesení z dielne Smeru-SD.



Kollár priblížil, že v piatok chcú ešte prerokovať novelu štátneho rozpočtu a návrh na vyplatenie 13. dôchodkov aj v novembri. O návrhoch rokuje plénum v zrýchlenom režime.