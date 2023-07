Serafín: U detí v lete nezabúdajte na pokrývku hlavy či opaľovací krém

Bratislava 17. júla (TASR) - Počas horúcich letných dní u detí netreba zabudnúť na pokrývku hlavy či používať opaľovací krém s dostatočne silným ochranným faktorom. Dôležité je aj dodržiavanie pitného režimu. Pripomína to pediater z detského oddelenia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku Jozef Serafín.



Upozornil na to, že okrem spálenia pokožky deťom na slnku hrozí aj úpal. "Riziko úpalu je najväčšie pre deti počas obedňajších hodín, pokiaľ trávia čas vonku pri hrách na miestach, ktoré nie sú chránené tieňom. Jeho príznakmi sú bolesti hlavy, únava, nevoľnosť a závraty," priblížil.



Okrem úpalu sú u detí v lete častými dôvodmi návštevy lekára aj uštipnutie hmyzom či tráviace ťažkosti. Serafín upozornil na to, že pri uštipnutí môže v niektorých prípadoch dôjsť k závažnej alergickej reakcii či anafylaktickému šoku. Tráviace ťažkosti sa podľa neho objavujú po náhodnom napití sa vody z bazénu či pri skúšaní rôznych jedál v exotických krajinách. "Niektoré potraviny môžu byť kontaminované mikroorganizmami, ako je napríklad salmonela," dodal.



Deti sú podľa Serafína náchylnejšie na získanie zdravotných problémov najmä pri oslabenej imunite. Odporúča posilniť ju napríklad dostatočným spánkom, primeraným príjmom tekutín, vyváženou stravou s vitamínmi a minerálmi a taktiež vyhýbaním sa stresu. "V prípade výživových doplnkov by som určite spomenul preparáty s obsahom vitamínu C, D a ďalších látok, ktoré sú nevyhnutné na udržiavanie zdravej imunity," doplnil.



Dodal, že v rámci pitného režimu pre deti nie sú ideálne sladené nápoje. "Skôr by som odporúčal čistú vodu a nápoje sladiť skôr medom ako cukrom. Vhodnejšou náhradou za komerčné sladené nápoje sú prírodné ovocné šťavy," odporučil odborník.