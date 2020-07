Predmety z Historického múzea budú sťahovať do Serede už budúci rok

Sereď 18. júla (TASR) – Premena nemocnice v bývalom pracovnom a koncentračnom tábore v Seredi na depozitár Slovenského národného múzea (SNM) ide podľa harmonogramu. Stavebné práce sú podľa generálneho riaditeľa múzea Branislava Panisa v štádiu, ktoré by malo umožniť sťahovanie už v budúcom roku. Do objektu by mala prejsť časť zbierok Historického múzea SNM, dovedna zhruba 161.000 zbierkových predmetov.



Objekt je súčasťou areálu Múzea holokaustu SNM, ale múzeum ho využívať na svoje potreby nebude. SNM získalo pre depozitár na zabezpečenie projekčných prác v roku 2017 od ministerstva kultúry sumu 50.000 eur, v roku 2018 dostalo na realizáciu stavby dva milióny eur. Do Serede chce premiestniť depozitár etnografie - drevo, textil a umenie Afriky, depozitár nábytku a ďalšie. Príprava priestorov je podľa riaditeľa náročná pre požiadavky na správu, bezpečnosť a najmä klimatické podmienky. Ako uviedol Panis, výsledkom však bude nová etapa uloženia zbierkových predmetov v SNM. Okrem samotných priestorov na uloženie zbierok sa počíta aj s priestormi študovne, konzervátorského pracoviska a administratívnymi priestormi.