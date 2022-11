Seriál Slovania uvidia aj diváci v Amerike

Bratislava 4. novembra (TASR) – Slovensko-ukrajinský koprodukčný televízny seriál Slovania nakrútený na Ukrajine má na svojom konte ďalší úspech. Ako informuje televízia JOJ, od budúceho týždňa ho uvidia aj diváci v Amerike. "Je to prvýkrát, keď bude vysielaný slovensko-ukrajinský seriál za oceánom," potvrdila televízia.



Slovanov nakrútila v slovensko-ukrajinskej koprodukcii, v produkčnom trojlístku spoločností Wandal Production, European Partnership Media Group a Slovenská produkčná. "Taký veľkovýpravný seriál bol iba v slovenských podmienkach nerealizovateľný, no s podporou ukrajinského ministerstva kultúry sa ho podarilo nakrútiť vo svetovej kvalite," dodáva televízia.



Dvanásťdielny slovensko-ukrajinský seriál sa nakrúcal v Žytomyri a v jeho okolí neďaleko Kyjeva, je fiktívnou rekonštrukciou historicko-dobrodružného príbehu.



JOJ Group už postúpila vysielacie práva na výpravný seriál Slovania platforme HBO Max, od 8. novembra si ho budú môcť pozrieť americkí diváci v ponuke streamovacích služieb Amazon FreeVee, Tubi a The Roku Channel. "Je to historický moment pre seriál slovensko-ukrajinskej produkcie, zatiaľ sa to podarilo len Slovanom," podčiarkuje televízia.



Podľa jej vyjadrení majú o práva na seriál záujem aj ďalšie streamovacie služby a sú predmetom rokovania vo viacerých európskych krajinách.