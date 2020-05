Šesť členov Súdnej rady navrhlo odvolať predsedníčku L. Praženkovú

Bratislava 26. mája (TASR) - Šesť členov Súdnej rady SR navrhlo odvolať Lenku Praženkovú z postu predsedníčky Súdnej rady. Jej zotrvaním vo funkcii by bola podľa nich vážne ohrozená dôveryhodnosť a dobrá povesť súdnictva. Odvolať ju chcú aj preto, lebo podľa nich opakovane porušuje svoje povinnosti. TASR o tom informoval jeden z predkladateľov návrhu a sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment, ktorý verí, že majú na odvolanie dosť hlasov.



Kliment dementoval svoju osobnú ambíciu byť predsedom Súdnej rady. Urobila tak aj emeritná sudkyňa a najnovšia členka Súdnej rady Katarína Javorčíková. Predsedníčka Praženková napriek tomu v utorok tvrdila, že Javorčíková má osobnú ambíciu zavŕšiť sudcovskú kariéru práve týmto postom. Podľa zdrojov TASR z prostredia Súdnej rady sa ako možný predseda spomína bývalý predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák.



Na otázku TASR, či má skupina šiestich členov Súdnej rady dosť hlasov na odvolanie Praženkovej, Kliment uviedol, že keby ich nemali, návrh by nepodávali. Dôvody, ktoré pre TASR uviedol Kliment, sú zákonné predpoklady na odvolanie predsedníčky. Nekonkretizoval skutky, pre ktoré chcú Praženkovú odvolať. Hovoriť o nich chcú na zasadnutí, ktoré by Praženková mala zvolať do 15 dní od podania návrhu. V prípade, že tak neurobí, súdna rada zasadne automaticky na 30. deň od podania návrhu.