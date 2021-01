KAUZY BOŽIE MLYNY A OČISTEC: Časť obvinených sa priznalo

Bratislava 29. januára (TASR) – Šesť z ôsmich obvinených osôb v rámci policajnej akcie Božie mlyny sa úplne priznalo ku skutkom, ktoré sa im kladú za vinu. Trom osobám bol zaistený majetok. Dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Michal Šúrek to uviedol na piatkovom brífingu.



Dvaja z ôsmich obvinených sú stále vo väzbe. „Keďže jednotlivé osoby priznali svoju trestnú činnosť a niektoré z nich spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní, boli vylučované na samostatné konanie alebo sa stali súčasťou iných trestných vecí,“ zdôraznil.



Kauza Božie mlyny vzišla podľa neho z vyšetrovania zločineckej skupiny nazývanej takáčovci. „Dlhodobo boli badateľné úniky informácií, existovali podozrenia, ale práve v tejto trestnej veci zločineckej skupiny takáčovci sa rozhodli niektorí jej členovia spolupracovať,“ ozrejmil s tým, že traja z ôsmich obvinených pochádzajú priamo z tejto zločineckej skupiny.



Výpovede svedkov boli podľa Šúreka podporené aj ďalšími, najmä listinnými dôkazmi. „Na počiatku vznesených obvinení neboli len jednotlivé osamotené výpovede. Treba dať do pozornosti, že tieto výpovede sa postupne začali spájať do ucelených celkov,“ zdôraznil.



Obvinenia v rámci tejto kauzy sa týkajú rôznorodej trestnej činnosti. „Najmä sa týkajú zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestného činu prijímania úplatku, zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu podplácania,“ podotkol dozorový prokurátor.



Jedným z obvinených v tejto kauze je aj bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít M. Polícia ho zadržala 17. septembra 2020. Pre postoj k trestnému konaniu ho dozorový prokurátor 13. novembra 2020 prepustil z väzby.





V kauze Očistec sa priznalo desať osôb, ôsmim zaistili majetok



Z 18 obvinených osôb v rámci kauzy Očistec sa desať priznalo. V prípade ôsmich osôb sa rozhodlo o zaistení majetku. Na piatkovom tlačovom brífingu to uviedol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ondrej Repa.



"Doposiaľ bolo v rámci tejto kauzy vznesené obvinenie celkovo voči 18 osobám. Medzitým boli traja obvinení vylúčení na samostatné trestné konanie," priblížil prokurátor. Obvinenia sa týkajú zločinu založenia a zosnovania zločineckej skupiny, prijímania úplatku a podplácania, ale aj trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.



"Z 18 obvinených je aktuálne sedem obvinených stíhaných väzobne. Z toho päť v tejto trestnej veci a dve osoby sú väzobne stíhané v iných trestných veciach. Jedna osoba bola medzičasom z väzby prepustená, pretože u nej pominul dôvod väzby," priblížil Repa. Svoju vinu buď v celom rozsahu, alebo v podstatnej časti priznáva desať obvinených. "Tieto výpovede sú ďalej podporované výpoveďami ďalších piatich svedkov, ktorí potvrdili protiprávnu činnosť páchanú v rámci kauzy," skonštatoval prokurátor s tým, že s výpoveďami korešpondujú listinné a vecné dôkazy.



Prokurátor ÚŠP deklaruje, že ani v tejto kauze nejde o stíhanie na základe jednej či dvoch výpovedí kajúcnikov. Dôkazný stav je, ako tvrdí, vyššej kvality. "Trestnú činnosť odkrýva viacero osôb. Naďalej existujú podozrenia aj z trestnej činnosti, pre ktoré doposiaľ obvinenie vznesené nebolo," poznamenal Repa. V kauze sa podľa neho naďalej koná a realizujú sa a sú plánované aj ďalšie výsluchy.



Repa zároveň informoval, že došlo aj k zaisteniu celého majetku pri ôsmich obvinených v tejto kauze. "Vzťahuje sa to aj na osoby, ktoré spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní," doplnil.



Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Očistec zadržala vlani viacerých policajných exfunkcionárov. Skupina okolo nitrianskeho podnikateľa a väzobne stíhaného Norberta B. mala pozostávať z 18 obvinených. Medzi obvinenými sú aj policajný exprezident Tibor G., exriaditeľ NAKA Peter H., ale aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. Všetci sú vo väzbe.