Sesterské odbory žiadajú vyššie platy pre sestry absolventky

Bratislava 7. augusta (TASR) - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) žiada vyššie nástupné platy pre absolventky ošetrovateľských a pôrodných odborov. Upozornilo, že súčasné, alarmujúco nízke platy podkopávajú ich motiváciu nastúpiť do zdravotníctva a vedú tiež k odlevu odborníkov do zahraničia. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) pripomenula, že téma platov zdravotníckych pracovníkov je aktuálna niekoľko rokov, pričom rokovania v tejto súvislosti musia brať ohľad aj na nastavený rozpočet.



Odborári poukázali na to, že nástupné platy sestier a pôrodných asistentiek po ukončení štúdia na Slovensku začínajú pri 1200 eurách mesačne v hrubom, čo je o niekoľko sto až tisíc eur menej ako napríklad v Česku, Rakúsku či Nemecku. "Je neakceptovateľné, že sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú pilierom nášho zdravotníckeho systému, dostávajú po ukončení štúdia platy, ktoré im neumožňujú dôstojný život. Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo mnohé z nich odchádzajú pracovať do zahraničia," poznamenala predsedníčka OZ SaPA Monika Kavecká.



Súčasná situácia je podľa nej dlhodobo neudržateľná a vyžaduje si okamžitú pozornosť slovenskej vlády. OZ SaPA preto apeluje na vládu, aby prehodnotila súčasné platové podmienky a zabezpečila spravodlivé odmeňovanie pre všetky sestry a pôrodné asistentky. "Slovensko si nemôže dovoliť strácať vzdelaných a kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov len preto, že ich práca nie je dostatočne ocenená. Musíme zabezpečiť, aby naše sestry a pôrodné asistentky mali dôvod zostávať a pracovať doma, kde sú tak veľmi potrebné," dodala Kavecká.



Ministerka podotkla, že situácia, týkajúca sa platov zdravotníckych pracovníkov, je aktuálna niekoľko rokov. Zdôraznila, že rokovania musia prebiehať aj v závislosti od nastaveného rozpočtu pre zdravotníctvo. "Čiže všetko to závisí od toho, ako budeme mať nastavené financie a ako nás pustí rozpočet a predovšetkým aj výdavkové limity," uzavrela.