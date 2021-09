Sestra Samuela: Kresťania a židia vyznávajú toho istého Boha

Bratislava 13. septembra (TASR) – Veriaci kresťania a židia vyznávajú toho istého Boha. V príhovore pri stretnutí Svätého Otca so zástupcami židovskej komunity na Rybnom námestí v Bratislave to uviedla "uršulínka" sestra Samuela. Vyzdvihla kresťansko-židovskú spoluprácu na Slovensku.



"Naše spoločné dejiny sú poznačené veľkou bolesťou, ale zároveň sú v nich chvíle, ktoré v nás vzbudzujú nádej, že v každom období žijú ľudia, ktorí majú v sebe hlboko zakorenenú lásku k Bohu a k blížnemu," zdôraznila. Zároveň vyjadrila hrdosť a vďačnosť za každého Slováka, ktorý otvoril svoje srdce i dvere prenasledovaným židom.



"O to viac, že to boli aj dvere našich kláštorov a internátov a dvere domov či bytov rodín našich žiačok. Sme vďačné, že naše sestry, ktoré vnímali posvätnosť každej ľudskej duše stvorenej na Boží obraz, mali milosť urobiť niečo preto, aby boli životy týchto ľudí zachránené," doplnila sestra Samuela.



V tejto súvislosti poukázala na viacero príkladov takejto pomoci. Zdôraznila, že na uršulínskej internátnej škole v centre Bratislavy boli počas druhej svetovej vojny ukrývané židovské dievčatá. "Je symbolické, že na inom mieste, kde sestry ukrývali ďalšie židovské deti spolu s ich rodinami, dnes sídli apoštolská nunciatúra," priblížila.



Sestra Samuela vyzdvihla živú kresťansko-židovskú spoluprácu na Slovensku. "A to nielen medzi vrcholným predstaviteľmi, vzdelávacími inštitúciami, znalcami Biblie, ale aj medzi ľuďmi v bežnom živote," povedala.



Svoj osobný príbeh vyrozprával profesor Tomáš Lang, ktorého rodina sa takisto stala obeťou protižidovských nariadení takzvaného Židovského kódexu z roku 1941. Jemu samému pomohla prežiť obetavosť sestričiek v nemocnici, do ktorej sa dostal. "Aj v mojom prípade sa osvedčilo, že kto zachráni čo i len jedného človeka, ako by zachránil celý svet. Cezo mňa, vďaka nášmu už 55 rokov trvajúcemu manželstvu, umožnila narodiť sa našim dvom deťom a šiestim vnúčatám," uviedol Lang, ktorý sa posledných 20 rokov venuje histórii holokaustu na južnom Slovensku. "Píšem memento pre budúcnosť, aby sa minulosť nikdy neopakovala," zdôraznil. Lang sa na záver poďakoval pápežovi Františkovi za jeho osobný vklad, učenie a hlásanie humanizmu, bratstva a tolerancie.



Pápež František bude na návšteve Slovenska do 15. septembra. Zavíta okrem Bratislavy aj do Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s predstaviteľmi verejného života, ako aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.