Sestrám by sa mali platy začínať na úrovni priemernej mzdy

Bratislava 18. augusta (TASR) - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) predstavil vo štvrtok návrh zvýšenia miezd sestier v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Sestry bez praxe by podľa neho začínali s platom na úrovni priemernej mzdy. Návrh má byť predmetom verejnej diskusie. "Prosím zdravotné sestry, aby sa na to pozreli bez emócií," uviedol Matovič.Sestry bez praxe by mali mať podľa neho plat na úrovni priemernej mzdy. Koeficient minimálnej mzdy sa im má zvýšiť z 0,89 na jedennásobok priemernej mzdy. Koeficient pri sestrách so špecializáciou by sa mal zvýšiť z 1,06 na 1,1-násobku priemernej mzdy. Mzdy sestier sa majú odvíjať aj od odpracovaných rokov.Matovič tiež poukázal na mzdový automat, podľa ktorého by sa v budúcom roku mali všetkým zdravotníkom zvýšiť platy o 6,88 percenta.