Sestrám s odbornou prípravou v Rumunsku môže byť uznaná kvalifikácia

Bratislava 2. októbra (TASR) - Sestrám zodpovedným za všeobecnú starostlivosť, ktoré absolvovali odbornú prípravu v Rumunsku, by mohla byť na Slovensku uznaná odborná kvalifikácia. Zároveň sa má zaviesť koncept takzvaného automatického uznávania kvalifikácií v rámci členských krajín Európskej únie (EÚ) na pokračovanie v štúdiu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorú vláda schválila na stredajšom zasadnutí. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR návrhom reaguje na smernicu Európskeho parlamentu a odporúčanie Rady EÚ.



"Navrhuje sa ako príloha žiadosti vložiť výpis absolvovaných skúšok, z ktorého bude možné získať informácie, ktorými sa preukáže trvanie štúdia, kreditová záťaž, vstupné podmienky na štúdium, z ktorého doklad o vzdelaní je predmetom uznania, ako aj informácie o tom, či predmetný doklad oprávňuje pokračovať v štúdiu v štáte vydania dokladu o vzdelaní," uviedol rezort. Vzhľadom na to, že na členské štáty sa podľa neho bude uplatňovať doložka o uznaní, nebude toto doplnenie predstavovať dodatočnú záťaž pre uchádzačov z členských štátov EÚ.



Ministerstvo doplnilo, že chce tiež zaviesť systém elektronických uznávacích doložiek, ktorý by predstavoval formu automatického uznávania stupňa dosiahnutého vzdelania bez potreby absolvovania administratívneho procesu uznania zahraničného dokladu o vzdelaní. Reaguje tak na odporúčanie Rady EÚ. "Cieľom je zabezpečiť, aby vysokoškolská kvalifikácia alebo kvalifikácia umožňujúca prístup na vysokoškolské štúdium získaná v jednom členskom štáte, bola automaticky uznaná na rovnakom stupni na účely prístupu k ďalšiemu štúdiu v iných členských štátoch," vysvetlilo.



Novela zákona má nadobudnúť účinnosť 1. marca 2025.