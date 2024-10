Sestry chcú od prezidenta žiadať, aby nepodpísal návrh konsolidácie

Bratislava 8. októbra (TASR) - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) chce na utorkovom stretnutí s prezidentom Petrom Pellegrinim žiadať, aby nepodpísal návrh konsolidačných opatrení na budúci rok. Očakáva tiež, že prezident predstaví konkrétne riešenia, ako situáciu riešiť ďalej. Pred rokovaním s hlavou štátu to uviedla predsedníčka združenia Monika Kavecká. Na stretnutí sa majú zúčastniť aj zástupcovia nemocníc, lekárov či záchranárov.



"Stretnutie u pána prezidenta Petra Pellegriniho nevnímame ako zdvorilostné, ale očakávame jasné postoje a návrhy konkrétnych riešení týkajúcich sa zmien v konsolidačnom balíku tak, aby nebola ohrozená stabilita zdravotníckeho systému, pracovné podmienky zdravotníkov a úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov," vyhlásila Kavecká. Zdôraznila, že v prvom kroku združenie očakáva, že hlava štátu nepodpíše konsolidačný balíček.



Kavecká pripomenula, že sestry nesúhlasia s konsolidáciou v zdravotníctve, ktorá sa dotýka miezd zdravotníkov. Potvrdila, že ak začne návrh zákona platiť, sestry sú pripravené podať výpovede z nadčasov. Združenie zároveň pozvalo na spoluprácu všetky odborové a stavovské organizácie pôsobiace v oblasti zdravotníctva. "Žiadame všetkých, aby sa zjednotili a spoločne s nami zasadli za okrúhly stôl, kde by sme si mohli dohodnúť spoločný postup. Veríme, že práve teraz je čas, aby sme všetci spojili sily a ťahali za jeden koniec povrazu," vyhlásila predsedníčka OZ SaPA. Zároveň informovala, že premiér Robert Fico (Smer-SD) združeniu doteraz neodpovedal na októbrovú žiadosť o rokovanie.



Dodala, že OZ SaPA aktuálne zbiera informácie o situácii v slovenských nemocniciach, týkajúce sa najmä presných personálnych stavov sestier a pôrodných asistentiek. "Hlavne nás zaujímalo vekové osadenstvo sestier a pôrodných asistentiek, a to sestry od 50 do 59 rokov, sestry nad 59 rokov, či pracujú v jednozmennej prevádzke, či pracujú v nepretržitej prevádzke alebo či vykonávajú prácu na pohotovosti," priblížila predsedníčka združenia.



Konsolidačné opatrenia, dotýkajúce sa sektoru zdravotníctva, ktoré minulý týždeň schválila Národná rada SR, odmietajú zástupcovia lekárov, sestier, nemocníc i záchranárov. Trvajú na ich zmene. Viacerí z nich vyzvali prezidenta, aby návrh zákona nepodpísal.