Sestry dostanú stabilizačný príspevok, novela nadobudla účinnosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Stabilizačný príspevok nebude podliehať sociálnym ani zdravotným odvodom.

Autor TASR
Bratislava 1. marca (TASR) - Sestry a pôrodné asistentky v ústavnej zdravotnej starostlivosti dostanú v tomto roku stabilizačný príspevok. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a úpravy viacerých ďalších zákonov, ktorá v nedeľu nadobudla účinnosť.

Účelom stabilizačného príspevku je podpora dlhodobej stabilizácie obsadenosti pracovných miest sestier a pôrodných asistentiek u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ ozrejmil poslanec parlamentu Zdenko Svoboda (Hlas-SD), ktorý úpravu predložil.

Novela definuje podmienky, ktoré musia sestry a pôrodné asistentky splniť, aby mali na príspevok nárok. Napríklad pracovný pomer im u dotknutých poskytovateľov musel vzniknúť do 28. februára.

Celková výška príspevku sa stanovuje na najviac 3000 eur. „Tento príspevok bude sestrám a pôrodným asistentkám vyplatený v priebehu roka 2026, a to na mesačnej báze tak, že prvá časť príspevku bude sestre alebo pôrodnej asistentke vyplatená v apríli 2026 k mzde za odpracovaný mesiac marec a posledná časť bude vyplatená v mesiaci november 2026 za odpracovaný mesiac október,“ uvádza sa v úprave.

Stabilizačný príspevok nebude podliehať sociálnym ani zdravotným odvodom.
.

