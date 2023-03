Sestry kritizujú návrh nových uniforiem, s myšlienkou však súhlasia

Bratislava 7. marca (TASR) - Sestry kritizujú návrh nových jednotných uniforiem. Poukazujú na to, že s nimi projekt nikto vopred nekonzultoval. "Národné uniformy majú byť v prvom rade konsenzom medzi sestrami a to sa neudialo," uviedla Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). S myšlienkou jednotných uniforiem však súhlasí.



"Nikto o tom nevedel a predstavenie projektu a jednotlivých návrhov uniforiem prebehlo bez akejkoľvek diskusie s odborníkmi, zástupcami univerzít, komory a bez toho, aby sme sa pýtali samotných sestier, ktorých sa to osobne dotýka. (...) Stačilo s nimi hovoriť a mohli sme predísť množstvu problémov, ktoré dobrú a prospešnú myšlienku národných uniforiem pre sestry odsunú na dlhé obdobie stavu akejsi hibernácie, " skonštatovala komora.



Kritika sestier na prezentované návrhy podľa nej jasne ukazuje, že sestry sa nestotožňujú s "akousi modernejšou verziou uniformy v štýle modrobiela podobá sa na anjela". "Slovenská sestra chce byť sestrou z 21. storočia a nemá záujem o návrat do čias minulých," dodala komora.



Myšlienka jednotných uniforiem pre sestry je však podľa nej z profesijného hľadiska správna. "Uniforma ako súčasť ochranného odevu má poskytovať maximálnu bezpečnosť pri výkone práce, má spĺňať hygienické normy, dôležitá je kvalita materiálu a samotná životnosť, má byť komfortná a, samozrejme, v neposlednom rade aj dizajnová," skonštatovala SKSaPA. Vedieť správne identifikovať a rozlíšiť jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov je podľa nej dôležité aj pre pacienta.



Návrhy pracovných uniforiem pre zdravotné sestry na Slovensku predstavili minulý týždeň na módnej prehliadke v Košiciach. Autorkou modelov je módna návrhárka Zuzana Haková, nad projektom so zámerom zaviesť novú jednotnú a národnú uniformu pre zdravotné sestry má záštitu Ministerstvo zdravotníctva SR. Myšlienka zavedenia rovnošiat čerpá z takejto praxe v minulosti a je súčasťou snahy o zatraktívnenie tejto profesie.