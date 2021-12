Komora sestier nesúhlasí s návrhom rozpočtu, vyzýva na zvýšenie platov

Bratislava 9. decembra (TASR) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) vyzýva vládu, aby nehlasovala za návrh štátneho rozpočtu tak, ako je navrhnutý. Potrebné je prijať taký rozpočet, ktorý prinesie priestor na dlho očakávané primerané platové ohodnotenie sestier a pôrodných asistentiek, ako aj ostatných zdravotníckych pracovníkov. V stanovisku to uviedol riaditeľ kancelárie SK SaPA Lukáš Kober.



"Návrh štátneho rozpočtu v predloženom znení je pre nás ďalším signálom, že súčasná vláda nemá záujem na spravodlivom ohodnotení našej práce. Pritom nespokojnosť zdravotníkov narastá, pretože nás je málo, sme preťažení a slabo ohodnotení," poukázal Kober.



Komora sa obáva, že odchody sestier do zahraničia budú preto naďalej narastať. "Naše mzdy sú dlhodobo 20 percent pod priemerom mzdy v národnom hospodárstve, práca sestry a pôrodnej asistentky na Slovensku je podhodnotená," skonštatoval Kober. Pripomenul, že štátny rozpočet úzko súvisí aj s naplnením požiadaviek sestier a pôrodných asistentiek na zvýšenie platov, ktoré vo svojom programovom vyhlásení vláda avizovala.



V súčasnosti je priemerný počet sestier na 1000 obyvateľov v krajinách OECD 8,7, na Slovensku bolo v roku 2014 5,9 sestry na 1000 obyvateľov. V súčasnosti je to podľa komory 5,4 sestry na 1000 obyvateľov. "Vekový priemer sestier je 54 rokov. Dostali sme sa do stavu, keď nám chýba takmer 15.000 sestier," dodal Kober.