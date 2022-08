Sestry nesúhlasia s návrhom zvýšenia miezd, žiadajú prepracovanie

Bratislava 26. augusta (TASR) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) nesúhlasí s predstaveným návrhom zvyšovania miezd. "Predložený návrh nereflektuje na naše požiadavky a ani navrhnutú výšku koeficientov pre jednotlivé kategórie sestier a pôrodných asistentiek," upozorňuje komora. Žiada prehodnotenie návrhu a vyzýva na férovú diskusiu.



Podľa prieskumu, ktorý komora zrealizovala, s návrhom miezd nesúhlasí 80 percent z 2433 sestier a pôrodných asistentiek. "Sestry a pôrodné asistentky jasne deklarovali a deklarujú svoj nesúhlas s predloženým návrhom," uviedla komora. Upozorňuje tiež na to, že návrh nerieši mzdy v ambulantnej starostlivosti vrátane sestier v agentúrach domácej starostlivosti a v zariadeniach sociálnych služieb.



Navrhnuté zmeny základných koeficientov jednotlivých profesií podľa komory naznačujú, že viaceré profesie si polepšia viac ako sestry, čo je podľa ich slov v rozpore s tvrdeniami vlády. "Podľa nášho názoru sa tým nenapĺňajú deklarované sľuby vlády, že pre nedostatok sestier a pôrodných asistentiek je potrebné ich mzdy výrazne zvýšiť," upozornili.



Na druhú stranu komora ocenila, že plat sestier sa má podľa návrhu odvíjať aj od rokov praxe. Určite to podľa nej pomôže pri zastabilizovaní skúsených sestier v systéme. Dodala však, že systém takto nastaveného odmeňovania nemyslí na mladé sestry a absolventov študijného odboru ošetrovateľstvo. "U ktorých nám viac ako 50 percent do systému zdravotníctva po absolvovaní štúdia nenastúpi," ozrejmila.



Komora opätovne kritizuje, že nie je na pracovné stretnutia k platom prizývaná. Vylúčenie považuje za neférový a nedemokratický prístup.



Koeficient minimálnej mzdy sestrám bez praxe by sa mal podľa návrhu zvýšiť z 0,89 na jedennásobok priemernej mzdy, pri sestrách so špecializáciou zase z 1,06 na 1,1-násobok priemernej mzdy. Platy sa majú odvíjať aj od odpracovaných rokov. Po predstavení návrhu minister financií Igor Matovič (OĽANO) vyzval sestry a pôrodné asistentky na verejnú diskusiu.