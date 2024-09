Sestry: Spomalenie valorizácie platov ohrozuje funkčnosť zdravotníctva

Bratislava 24. septembra (TASR) - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) považuje konsolidáciu štátneho rozpočtu cez spomalenie valorizácie platov zdravotníkov za neprijateľné a ohrozujúce funkčnosť slovenského zdravotníctva. Vyzýva vládu, aby nešetrila na už dnes vyčerpanom zdravotníckom systéme. Na utorkovom tlačovom brífingu to uviedla predsedníčka združenia Monika Kavecká.



"Zdravotné sestry sú 'chrbtovou kosťou' nášho zdravotníctva. Ak ich nebudeme adekvátne odmeňovať a zabezpečovať dôstojné pracovné podmienky, riskujeme nielen odlev množstva sestier, pôrodných asistentiek a ostatných zdravotníkov do zahraničia, ale aj úplný kolaps zdravotnej starostlivosti na Slovensku," uviedla.



Kavecká upozornila, že už teraz v sektore chýba približne 15.000 sestier. Rovnako, že takmer polovica sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku je vo veku nad 50 rokov. "Vláde pripomíname, že sestry nad 50 rokov nemajú zákonnú povinnosť vykonávať svoju prácu v nadčasoch, preto môžu vypovedať nadčasy ihneď. Takýto stav by enormne zaťažil chod množstvu nemocničných oddelení," ozrejmila. Zároveň dodala, že asi sedem percent sestier je vo veku nad 65 rokov, čo znamená, že môžu odísť do dôchodku.







Predsedníčka OZ SaPA zdôraznila, že platy sestier a pôrodných asistentiek sú kľúčovým predpokladom pre stabilizáciu personálu v sektore. "Takéto rozhodnutie len zníži počet sestier a pôrodných asistentiek v slovenských nemocniciach, ktoré pre nízky plat často opúšťajú svoje náročné zamestnanie, a zároveň odradí budúcich záujemcov o toto povolanie," podotkla.



Konsolidačné opatrenia v zdravotníctve, ktoré minulý týždeň predstavila vláda, kritizujú zástupcovia zdravotníckych organizácii naprieč celým sektorom. Upozorňujú, že opatrenia spôsobia odlev odborníkov a kolaps systému, a vyzývajú vládu, aby od nich upustila.



Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) v reakcii na kritiku uviedla, že konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť už dnes dosť skúšaného zdravotníctva. Zároveň deklarovala, že ministerstvo robí opatrenia na zefektívnenie manažmentu.