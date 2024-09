Sestry: Vláda nerieši nedostatok sestier, bez nás nebude fungovať nič

Bratislava 25. septembra (TASR) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) vyčíta vláde, že nerieši nedostatok sestier v sektore. Systém podľa nej ako tak držia tie z nich, ktoré sú aj napriek veku ochotné pracovať nadčas. Komora v tejto súvislosti upozornila, že odmietnuť prácu nadčas môže až polovica sestier. Opätovne preto vyzvala vládny kabinet, aby upustil od konsolidačných opatrení, ktoré sa majú dotknúť platov zdravotníkov.



Komora nerozumie, prečo majú práve sestry zastávať tak "dôležitú úlohu" v konsolidácii verejných financií. "Pokles valorizácie sa bude pohybovať okolo 100 eur mesačne, to je 1200 eur ročne. Do toho nás čaká extrémne zdražovanie, teda o asi 1000 eur ročne. Summa summarum nás štát oberie o 2200 eur ročne," poznamenali zástupcovia komory na stredajšej tlačovej konferencii.



Komora v tejto súvislosti znovu vyzvala vládu, aby prestala hazardovať so zdravím občanov a nevyháňala sestry za hranice. Zároveň upozornila, že sestry majú v rukách "silné zbrane". "Päťdesiat percent sestier môže odmietnuť prácu nadčas, nočné služby. Nadčasovú prácu môže odmietnuť aj sestra, ktorá pracuje v tretej rizikovej skupine bez ohľadu na vek. Kontrola a striktné sledovanie dodržiavania minimálnych personálnych normatívov je tiež v našich rukách. Prestaňme pracovať za ďalšie dve či tri chýbajúce sestry, ktoré majú byť v službe," spresnila SKSaPA.



Opätovne upozornila, že v sektore chýba vyše 14.000 sestier. Poukázali tiež na vysoký vekový priemer sestier v systéme a nepomer medzi odchádzajúcou pracovnou silou a tou, ktorá do systému vstúpi. Zdôraznila, že je preto potrebné vytvárať také pracovné podmienky, ktoré sestry na Slovensku udržia. "Aktuálne kroky k tomu, žiaľ, nesmerujú," dodala.



Konsolidačné opatrenia v zdravotníctve, ktoré minulý týždeň predstavila vláda, kritizujú zástupcovia zdravotníckych organizácií naprieč celým sektorom. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) v reakcii na kritiku uviedla, že konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť už dnes dosť skúšaného zdravotníctva. Zároveň deklarovala, že ministerstvo robí opatrenia na zefektívnenie manažmentu.