Sestry žiadajú NRSR, aby nepodporila represie voči zdravotníkom

Bratislava 11. decembra (TASR) - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) listom žiada poslancov Národnej rady SR, aby nepodporili návrh zákona, reagujúci na situáciu s výpoveďami lekárov. Práca zdravotníkov pod hrozbou trestov a nátlaku podľa sestier neprinesie zlepšenie, ale ešte viac zhorší situáciu v nemocniciach.



"Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nepodporili návrh zákona, ktorý zavádza nútenú prácu pre lekárov vo výpovedi. Zdravotníctvo dnes stojí na prahu krízy. Zdravotníci nemôžu vykonávať svoju prácu pod hrozbou trestov a nátlaku. Takéto opatrenia nevedú k zlepšeniu systému, práve naopak, len zhoršia už aj tak zložitú situáciu v našich nemocniciach. Ak bude prijatý tento návrh zákona, mladí absolventi nebudú mať motiváciu nastúpiť do zdravotníctva, pretože nikto nechce pracovať v prostredí, kde je rešpekt nahradený strachom a kde hrozia sankcie za vlastný postoj," uviedlo združenie v liste.



Apeluje na poslancov, aby sa zamysleli nad tým, čo návrh zákona prinesie. "Tento návrh zákona je, žiaľ, dýkou do chrbta všetkým, ktorí sa dennodenne starajú o zdravie a životy ľudí. Namiesto podpory a hľadania systémových riešení, ktoré by mohli stabilizovať zdravotníctvo, sa zavádzajú represívne opatrenia. Prosíme Vás, aby ste si uvedomili dôsledky tohto rozhodnutia," skonštatovalo OZ SaPA.



Zároveň pripomenulo, že pacientom sa môže stať ktokoľvek. "Vaše rozhodnutie ovplyvní nielen súčasnosť, ale aj budúcnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Toto nie je o politických rozhodnutiach či straníckej disciplíne - je to o ľudskosti, zodpovednosti a svedomí každého z Vás. Veríme, že sa rozhodnete správne a podporíte dialóg, nie nátlak," dodalo združenie.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.



Vláda preto v nedeľu (8. 12.) schválila návrh, ktorý umožňuje vyhlásiť mimoriadnu situáciu aj v prípade kritickej nedostupnosti zdravotnej starostlivosti, zároveň zdravotníci musia v období vyhlásenia takejto mimoriadnej situácie poskytovať zdravotnú starostlivosť. O návrhu sa v parlamente rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci ho v stredu posunuli do druhého čítania.