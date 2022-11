MK SR: Šetrenie energiami má priniesť úsporu bez rizika väčších škôd

Bratislava 10. novembra (TASR) – Šetriace opatrenia v budovách Ministerstva kultúry (MK) SR a jeho organizácií majú dosiahnuť čo najväčšiu úsporu, majú však rešpektovať i pamiatkový charakter a stavebno-technický stav budov. Cieľom je dosiahnuť čo najväčšiu úsporu, zároveň však nevytvárať riziko škôd, ktoré by mohli byť väčšie ako úspory na energiách. Ministerstvo to uviedlo v súvislosti so záväzkom štátnych a verejných orgánov dosiahnuť úspory na energiách.



"V súčasnosti sa zaoberáme identifikáciou optimálneho riešenia, potenciálne s využitím inteligentných prvkov techniky. Urobíme všetko pre to, aby sme sa priblížili k stanoveným úsporám 15 percent," uistila hovorkyňa MK Zuzana Viciaňová. Priblížila, že v mimopracovnej dobe je znížená teplota na vykurovanie, v dňoch pracovného voľna je zavedené temperovanie budovy. "Zároveň však budeme priebežne sledovať vplyv znížených teplôt na stav budov, aby nedošlo ku škodám, ktoré by mohli byť väčšieho rozsahu ako prípadné úspory," upozornila.



K šetriacim opatreniam v objektoch MK patrí obmedzenie elektrospotrebičov. Zákaz sa týka prenosných elektrických ohrievačov, redukcia sa dotkne chladničiek, ale i prevádzkovaných výťahov. "Ministerstvo nakúpilo tepelnoizolačné fólie, ktoré budú v rámci možností vo vlastnej réžii inštalované za vykurovacie telesá všade tam, kde to bude možné. Realizuje sa výmena nefunkčných termoregulačných hlavíc, do konca roka by sa mala uskutočniť aj inštalácia úsporných svietidiel," dodala hovorkyňa.



V piatok pracujú zamestnanci MK z domu. "Práca v budovách ministerstva počas piatkov je umožnená iba na základe písomného povolenia riadiaceho pracovníka, iba pre činnosti nutne vyžadujúce prítomnosť na pracovisku, na nevyhnutne potrebný čas," vysvetlila Viciaňová.



Pripomenula takisto, že od konca septembra v rámci šetriacich opatrení platí zákaz dekoratívneho a reprezentatívneho osvetlenia budov a pamiatok v správe inštitúcií zriaďovaných rezortom.



Materiál s návrhmi opatrení na zníženie spotreby energií vo verejnej správe je z dielne ministerstva životného prostredia. Vláda ho schválila koncom septembra. Dokument obsahuje celkovo 13 opatrení, ktoré si môžu jednotlivé orgány verejnej správy nakombinovať podľa svojich špecifických podmienok. Výsledkom má však byť dosiahnutie minimálne 15-percentnej úspory na energiách pri porovnaní nákladov na energie v tohtoročnej vykurovacej sezóne a období október 2019 – apríl 2020.