< sekcia Slovensko
Ševčík: Rozšírenie zodpovednosti neprinesie vyššiu bezpečnosť
Novela má rozšíriť okruh priestupkov riešených cez objektívnu zodpovednosť.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. januára (TASR) - Nezaradení poslanci okolo ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) odmietajú rozšírenie objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla pri ďalších porušeniach pravidiel cestnej premávky. Na tlačovej konferencii v Národnej rade SR to uviedol poslanec Ivan Ševčík.
Novela má rozšíriť okruh priestupkov riešených cez objektívnu zodpovednosť, napríklad o vjazd do križovatky bez možnosti pokračovať, nedodržanie bezpečnej vzdialenosti, používanie telefónu počas jazdy, nezapnutie bezpečnostného pásu či jazdu v protismere. Podľa Ševčíka zmeny bezpečnosť na cestách zásadne nezvýšia a budú smerovať najmä k vyššiemu výberu pokút.
Výhrady mali aj k posilneniu právomocí samospráv. Mestá a obce by podľa návrhu mohli vlastnými stacionárnymi radarmi a zariadeniami dokumentovať a riešiť prekročenie rýchlosti, nezastavenie na značke stop, jazdu na červenú, porušenie zákazu vjazdu či zákazov státia a zastavenia. Súčasne by sa rozšírili právomoci mestských polícií pri riešení týchto priestupkov.
Ševčík kritizoval aj taxatívne stanovené sankcie, spomenul pokutu 249 eur za telefonovanie počas jazdy a upozornil na dosahy na policajtov, keďže ich prípady sa riešia disciplinárne. Nesúhlas vyjadril aj s nastavením rehabilitačného programu alebo doškoľovacieho kurzu pri závažných priestupkoch po troch rokoch, pričom za primeranejšiu označil jednoročnú lehotu.
Na tlačovej konferencii sa vyjadrili aj k pripravovaným zmenám v oblasti katastra nehnuteľností. Upozornili na potrebu obmedziť zneužívanie údajov z katastrálneho portálu zahraničnými spoločnosťami a na možné spoplatnenie niektorých úkonov. Poukázali pritom aj na praktické dosahy pre samosprávy, ktoré pri investičných projektoch často potrebujú hromadne získavať listy vlastníctva.
Novela má rozšíriť okruh priestupkov riešených cez objektívnu zodpovednosť, napríklad o vjazd do križovatky bez možnosti pokračovať, nedodržanie bezpečnej vzdialenosti, používanie telefónu počas jazdy, nezapnutie bezpečnostného pásu či jazdu v protismere. Podľa Ševčíka zmeny bezpečnosť na cestách zásadne nezvýšia a budú smerovať najmä k vyššiemu výberu pokút.
Výhrady mali aj k posilneniu právomocí samospráv. Mestá a obce by podľa návrhu mohli vlastnými stacionárnymi radarmi a zariadeniami dokumentovať a riešiť prekročenie rýchlosti, nezastavenie na značke stop, jazdu na červenú, porušenie zákazu vjazdu či zákazov státia a zastavenia. Súčasne by sa rozšírili právomoci mestských polícií pri riešení týchto priestupkov.
Ševčík kritizoval aj taxatívne stanovené sankcie, spomenul pokutu 249 eur za telefonovanie počas jazdy a upozornil na dosahy na policajtov, keďže ich prípady sa riešia disciplinárne. Nesúhlas vyjadril aj s nastavením rehabilitačného programu alebo doškoľovacieho kurzu pri závažných priestupkoch po troch rokoch, pričom za primeranejšiu označil jednoročnú lehotu.
Na tlačovej konferencii sa vyjadrili aj k pripravovaným zmenám v oblasti katastra nehnuteľností. Upozornili na potrebu obmedziť zneužívanie údajov z katastrálneho portálu zahraničnými spoločnosťami a na možné spoplatnenie niektorých úkonov. Poukázali pritom aj na praktické dosahy pre samosprávy, ktoré pri investičných projektoch často potrebujú hromadne získavať listy vlastníctva.