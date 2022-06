Bratislava 18. júna (TASR) - Sex bez súhlasu považuje za znásilnenie 89 percent ľudí. Rovnaké percento respondentov si myslí, že by mal byť trestným činom. Vyplýva to z májového prieskumu agentúry Focus pre Amnesty International Slovensko. TASR o tom informovala Daniela Mužíková z Amnesty.



"Výsledky nášho reprezentatívneho prieskumu naznačujú názory slovenskej verejnosti na niektoré vybrané oblasti, ktoré súvisia s ochranou ľudí pred sexuálnym násilím a znásilnením. Považujeme ich za dobrý signál, ktorý je však nutné pretaviť do pozitívnych zmien v legislatíve a praxi," komentoval riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.



Nútenie partnera k sexuálnemu styku považuje za nesprávne 98 percent opýtaných. Nezhodujú sa však v tom, či je alebo by malo byť nútenie partnera k sexuálnemu styku protizákonné. Dve pätiny (41 percent) respondentov si myslia, že by malo byť protizákonné a viac ako tretina ho už považuje za protizákonné (37 percent). Ďalších 20 percent opýtaných si myslí, že by nemalo byť protizákonné. Dve percentá opýtaných sa prikláňa k názoru, že nútenie partnera či partnerky k sexuálnemu styku je v poriadku a nemalo by byť protizákonné.



Vzťahová a sexuálna výchova primeraná veku by mala byť súčasťou výučby v základných a stredných školách podľa 86 percent opýtaných. Väčšina opýtaných sa tiež stotožňuje s názorom, že prípady sexualizovaného násilia sú nahlasované menej často, ako sa skutočne dejú. Vyjadrilo sa tak 85 percent respondentov.



Prieskum realizovali online dotazníkom na reprezentatívnej vzorke 1004 respondentov vo veku 18 až 65 rokov v období od 5. do 11. mája.