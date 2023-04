Bratislava 26. apríla (TASR) - Sexuálna výchova dieťaťa by mohla byť podmienená súhlasom rodiča. Predpokladá to novela školského zákona z dielne poslanca Národnej rady (NR) SR Richarda Vašečku (OĽANO). Navrhuje medzi princípy výchovy a vzdelávania zakotviť rešpektovanie práv rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie detí v zhode s ich náboženským a filozofickým presvedčením.



"Základom novej úpravy je povinnosť školy rešpektovať práva rodičov na výchovu a vzdelávanie v súlade s ich presvedčením, a to v tej najvšeobecnejšej rovine. Osobitne sa zavádza povinnosť školy vopred informovať rodičov o výchove v oblasti sexuálneho správania, ktoré sa vzhľadom na aktuálnu skúsenosť a pobúrenie časti rodičov s novými publikáciami javí ako najpálčivejšia oblasť. V tejto oblasti teda škola bude mať povinnosť vopred informovať rodičov o zamýšľanej výchove a pred jej realizáciou si vyžiadať informovaný súhlas rodiča," ozrejmil predkladateľ.



Rodič by mohol mať právo podmieniť účasť dieťaťa na výchove predchádzajúcim informovaným súhlasom aj v iných oblastiach, ktoré považuje za dôležité s ohľadom na zachovanie jeho práva na výchovu dieťaťa v súlade s jeho presvedčením. Návrh má reagovať na prax, keď sa "rôzne organizácie, ale aj učitelia snažia na školách prezentovať kontroverzné myšlienky o sexualite, s ktorými môžu mať mnohí rodičia problém". Ako príklad uvádza predkladateľ publikácie o sexuálnej a vzťahovej výchove.