Sexuálna výchova dieťaťa by mohla byť podmienená súhlasom rodiča

Bratislava 18. mája (TASR) - Rodičia by mohli mať právo byť vopred informovaní o obsahu plánovanej výchovy a vzdelávania v oblasti sexuálneho správania. Sexuálnu výchovu by mohol navštevovať žiak len s povolením rodiča. Vyplýva to z novely školského zákona z dielne Richarda Vašečku (OĽANO), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.



Škola by podľa návrhu musela vopred informovať rodiča o plánovanej výchove a vzdelávaní v oblasti sexuálneho správania, a to najmä o obsahu, metodike a cieľoch výchovy, učiteľoch a prizvaných lektoroch a o edukačných publikáciách, ktoré majú byť použité. "Výchovu a vzdelávanie v oblasti sexuálneho správania poskytne škola dieťaťu alebo žiakovi len na základe vopred udeleného písomného informovaného súhlasu rodiča s touto výchovou a vzdelávaním," píše sa v návrhu novely. Ak rodič neudelí súhlas, škola by musela zabezpečiť pre žiaka náhradnú činnosť.



Vašečka deklaroval, že návrhom nechce zaviesť sexuálnu výchovu. "Na Slovensku máme predmet výchova k manželstvu a rodičovstvu, ktorá vedie deti k univerzálne platným hodnotám (manželstvo, rodina a rodičovstvo), ktoré majú oporu aj v Ústave SR a ku ktorým rozhodne treba deti viesť aj v budúcnosti," uviedol v dôvodovej správe. "Problém nastáva práve vtedy, keď učitelia či prizvaní lektori opúšťajú rámec výchovy k hodnotám manželstva a rodičovstva a o ľudskej sexualite informujú odtrhnuto od týchto hodnôt a neraz aj spôsobom, ktorý tieto hodnoty spochybňuje. Práve tomu treba predchádzať," zdôraznil. Škola by teda musela informovať o oblasti, ktorá zahŕňa poznatky, postoje a etické hodnoty v oblasti sexuality, ku ktorým chce škola deti viesť, i význam sexuality v živote človeka, bez ohľadu na to, v akom predmete sa takáto výchova a vzdelávanie nachádza.



Rodič by zároveň získal právo požiadať školu, aby dieťa absolvovalo výchovu a vzdelávanie aj v inej oblasti, ktorú rodič považuje za dôležitú z hľadiska jeho filozofického a náboženského presvedčenia, a to na základe jeho predchádzajúceho písomného informovaného súhlasu.



Škola by musela po novom rešpektovať právo rodičov na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. Zákonom chce Vašečka tiež upraviť všeobecné právo rodiča, aby ho škola na požiadanie informovala o obsahu, metodike, cieľoch výchovy a vzdelávania a základné informácie o učiteľoch a prizvaných osôb, ktoré majú dieťa vzdelávať, a to o oblasti, ktorú rodič určí, alebo aj o výchove a vzdelaní v celom rozsahu.



Novela by v prípade definitívneho schválenia mohla byť účinná od 1. septembra 2023.