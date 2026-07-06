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Expertka: Obťažovanie v práci je častejšie, než si mnohí pripúšťajú
Podľa expertky na rodovú rovnosť a výkonnej riaditeľky SNSĽP Silvie Porubänovej je jednou z najväčších prekážok nedostatok povedomia.
Autor TASR
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Bratislava 6. júla (TASR) - Sexuálne obťažovanie na pracovisku sa deje častejšie, než si mnohí pripúšťajú. Napriek tomu zostáva často neviditeľné, neohlásené a prehliadané. Upozorňuje na to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) v rámci osvetovej kampane s názvom Sexuálne obťažovanie je diskriminácia. SNSĽP upozorňuje, že bezpečné pracovné prostredie je základným pilierom ústavne garantovaného práva na prácu, a preto je dôležité, aby zamestnanci vedeli rozoznávať, kedy prichádza k ich ohrozeniu. TASR o tom informoval PR špecialista strediska Jakub Kováč.
„Bezpečnosť na pracovisku sa na Slovensku často zužuje len na BOZP. Zahŕňa však aj sociálne bezpečie a pracovné prostredie, v ktorom sa ľudia cítia rešpektovane a príjemne. Do práce by sme mali chodiť bez obáv z ponižovania, nevhodných dotykov či iných foriem sexuálneho obťažovania. Pracovisko, na ktorom dochádza k sexuálnemu obťažovaniu, nie je bezpečným pracoviskom,“ vysvetlila expertka na problematiku sexuálneho obťažovania a pracovníčka Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave Magdaléna Musilová.
Podľa expertky na rodovú rovnosť a výkonnej riaditeľky SNSĽP Silvie Porubänovej je jednou z najväčších prekážok nedostatok povedomia. „Ak nerozlišujeme jednotlivé formy sexuálneho obťažovania a sexualizovaného násilia, je oveľa ťažšie ich rozpoznať a nahlásiť,“ zdôraznila s tým, že sexuálne obťažovanie predstavuje porušenie antidiskriminačného zákona. Osoby, ktoré sa s ním stretnú, sa môžu obrátiť na svojho zamestnávateľa, odborovú organizáciu, inšpektorát práce alebo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.
„Bezpečnosť na pracovisku sa na Slovensku často zužuje len na BOZP. Zahŕňa však aj sociálne bezpečie a pracovné prostredie, v ktorom sa ľudia cítia rešpektovane a príjemne. Do práce by sme mali chodiť bez obáv z ponižovania, nevhodných dotykov či iných foriem sexuálneho obťažovania. Pracovisko, na ktorom dochádza k sexuálnemu obťažovaniu, nie je bezpečným pracoviskom,“ vysvetlila expertka na problematiku sexuálneho obťažovania a pracovníčka Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave Magdaléna Musilová.
Podľa expertky na rodovú rovnosť a výkonnej riaditeľky SNSĽP Silvie Porubänovej je jednou z najväčších prekážok nedostatok povedomia. „Ak nerozlišujeme jednotlivé formy sexuálneho obťažovania a sexualizovaného násilia, je oveľa ťažšie ich rozpoznať a nahlásiť,“ zdôraznila s tým, že sexuálne obťažovanie predstavuje porušenie antidiskriminačného zákona. Osoby, ktoré sa s ním stretnú, sa môžu obrátiť na svojho zamestnávateľa, odborovú organizáciu, inšpektorát práce alebo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.