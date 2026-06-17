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Na Art Filme budú mať premiéru dve digitálne reštaurované diela
MFF Art Film Košice sa koná od 19. do 25. júna.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Slovenský filmový ústav (SFÚ) bude opäť na MFF Art Film Košice prezentovať klasické kinematografické diela zo svojich zbierok a fondov. Digitalizované a digitálne reštaurované diela festival uvedie v sekcii SFÚ: Rodinné filmové striebro. Pôjde o tri dlhometrážne a sedem krátkometrážnych snímok. Ďalšie dve klasické diela budú na počesť herca Vladislava Müllera uvedené v sekcii Cena Milana Lasicu. Na pôde festivalu sa uskutoční aj prezentácia publikácie Slovenský strihový film. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ.
Riaditeľ jeho Národného filmového archívu Marián Hausner spresňuje, že na festivale budú mať v rámci prezentácie výsledkov procesu digitalizácie kinematografických diel premiéru detektívny film Muž, ktorý sa nevrátil a hudobný film F.T. na cestách.
Film Muž, ktorý sa nevrátil (1959) režiséra Petra Solana je prvá slovenská filmová detektívka. „Jeho ústredným motívom je prípad záhadnej vraždy inžiniera Kovalského, spojenej s nejasným príbehom úteku do zahraničia a krádeže tajných materiálov,“ približuje SFÚ príbeh odohrávajúci sa počas Štedrého dňa, dejiskom filmu je civilná, vianočne vyzdobená, ale aj rozostavaná, šedivá a zároveň nebezpečná Bratislava.
Hudobný film Dušana Rapoša F.T. na cestách (1988) zaznamenáva experimentálny filmovo-scénický program nazvaný F.T., ktorý počas leta v Československu v roku 1988 videlo vyše 40.000 divákov na 29 vystúpeniach. „Film zachytáva cestu tohto programu za divákmi, atmosféru príprav i samotných predstavení v amfiteátroch a letných kinách. Obsiahnutá je v ňom československá populárna hudba z konca 80. rokov od 18 popredných interpretov v 18 filmových pesničkových minipríbehoch,“ uvádza SFÚ k snímke, ktorá pripomenie kapely a interpretov ako Modus, Pavol Hammel a Marián Varga, Beáta Dubasová, Lojzo, Metalinda, Dalibor Janda, Peter Nagy, Iveta Bartošová, Miroslav Žbirka, Darina Rolincová, Vašo Patejdl, Heidi Janků, Olympic, Richard Müller, Elán či Peter Lipa.
V súvislosti s udelením Ceny Milana Lasicu in memoriam Vladislavovi Müllerovi festival premietne zo zbierok SFÚ dva filmy Martina Hollého, ktorými si pripomenie hercove majstrovstvo. V programe figuruje dramatický príbeh o dôsledkoch hospodárskej krízy za prvej republiky Smrť šitá na mieru (1979) a film z obdobia posledných dní prvej svetovej vojny Signum laudis (1980), ktorý „je nekompromisnou obžalobou jej krutosti a nezmyselnosti“. Müller v ňom stvárnil fanaticky poslušného kaprála Hoferika, vojaka telom i dušou, ktorému sa stanú osudnými jeho prílišný zmysel pre povinnosť a občas až slepá viera v ideály.
MFF Art Film Košice sa koná od 19. do 25. júna.
Riaditeľ jeho Národného filmového archívu Marián Hausner spresňuje, že na festivale budú mať v rámci prezentácie výsledkov procesu digitalizácie kinematografických diel premiéru detektívny film Muž, ktorý sa nevrátil a hudobný film F.T. na cestách.
Film Muž, ktorý sa nevrátil (1959) režiséra Petra Solana je prvá slovenská filmová detektívka. „Jeho ústredným motívom je prípad záhadnej vraždy inžiniera Kovalského, spojenej s nejasným príbehom úteku do zahraničia a krádeže tajných materiálov,“ približuje SFÚ príbeh odohrávajúci sa počas Štedrého dňa, dejiskom filmu je civilná, vianočne vyzdobená, ale aj rozostavaná, šedivá a zároveň nebezpečná Bratislava.
Hudobný film Dušana Rapoša F.T. na cestách (1988) zaznamenáva experimentálny filmovo-scénický program nazvaný F.T., ktorý počas leta v Československu v roku 1988 videlo vyše 40.000 divákov na 29 vystúpeniach. „Film zachytáva cestu tohto programu za divákmi, atmosféru príprav i samotných predstavení v amfiteátroch a letných kinách. Obsiahnutá je v ňom československá populárna hudba z konca 80. rokov od 18 popredných interpretov v 18 filmových pesničkových minipríbehoch,“ uvádza SFÚ k snímke, ktorá pripomenie kapely a interpretov ako Modus, Pavol Hammel a Marián Varga, Beáta Dubasová, Lojzo, Metalinda, Dalibor Janda, Peter Nagy, Iveta Bartošová, Miroslav Žbirka, Darina Rolincová, Vašo Patejdl, Heidi Janků, Olympic, Richard Müller, Elán či Peter Lipa.
V súvislosti s udelením Ceny Milana Lasicu in memoriam Vladislavovi Müllerovi festival premietne zo zbierok SFÚ dva filmy Martina Hollého, ktorými si pripomenie hercove majstrovstvo. V programe figuruje dramatický príbeh o dôsledkoch hospodárskej krízy za prvej republiky Smrť šitá na mieru (1979) a film z obdobia posledných dní prvej svetovej vojny Signum laudis (1980), ktorý „je nekompromisnou obžalobou jej krutosti a nezmyselnosti“. Müller v ňom stvárnil fanaticky poslušného kaprála Hoferika, vojaka telom i dušou, ktorému sa stanú osudnými jeho prílišný zmysel pre povinnosť a občas až slepá viera v ideály.
MFF Art Film Košice sa koná od 19. do 25. júna.