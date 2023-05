SGS: Problémom s kolonoskopiou je neochota ľudí ju absolvovať

Bratislava 27. mája (TASR) - Dominantným problémom s kolonoskopiou na Slovensku s výnimkou niektorých regiónov nie je jej dostupnosť, ale ochota ľudí vyšetrenie absolvovať, prípadne za ním cestovať. Pre TASR to zhodnotila Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS) v reakcii na pokles počtu kolonoskopií počas pandémie COVID-19.



Pokles sa netýka len Slovenska, ale celého sveta. "Časť z týchto chýbajúcich 'vyšetrení' mohla byť nahradená inými vyšetreniami, pri časti vyšetrení mohla v dôsledku vývoja zdravotného stavu pominúť ich potreba. Časť vyšetrení pravdepodobne nebola realizovaná aj v dôsledku rozhodnutia samotných ľudí, ktorí boli v inkriminovanom čase zhoršenej dostupnosti odoslaní na kolonoskopiu a následne sa už na vyšetrenie neprihlásili," ozrejmila SGS.



Prieskum SGS ukázal, že rozhodovanie absolvovať kolonoskopiu bolo u viac ako 50 percent respondentov negatívne ovplyvnené strachom z bolestivosti alebo nepríjemného zážitku pri vyšetrení. Túto dominantnú bariéru by podľa spoločnosti pomohlo odstrániť preplácanie analgosedácie a celkovej anestézie pri kolonoskopii z verejného zdravotného poistenia.



Podľa prieskumu SGS sú čakacie doby na kolonoskopiu u bezpríznakových ľudí po pozitívnom teste na skryté krvácanie (skríningová kolonoskopia) v 84 percentách prípadov do troch mesiacov. Dlhšia čakacia doba od troch do šiestich mesiacov sa vyskytuje len v niektorých krajoch Slovenska, a to v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom.



Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) a Asociácia zdravotných poisťovní (ASZ) nedávno poukázali na to, že na Slovensku sa stále nepodarilo dohnať odložené operačné výkony a diagnostické vyšetrenia z čias pandémie ochorenia COVID-19. Upozornili, že pokles v diagnostike je signálom rizika zhoršenia včasného odhalenia závažných onkologických ochorení. S tým, že zníženie počtu diagnostických a preventívnych kolonoskopických vyšetrení by mohlo viesť k zvýšeniu počtu ochorení na rakovinu hrubého čreva a konečníka, ktoré budú diagnostikované v pokročilejších štádiách, súhlasí aj SGS.



Poukázala však na to, že aj keď celkový počet kolonoskopií v posledných troch rokoch klesol, počet skríningových kolonoskopií vrástol. "To znamená, že skríning rakoviny hrubého čreva funguje a účasť na ňom sa zvyšuje," vysvetlili odborníci.