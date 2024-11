Shechtman odporučil začať s výchovou k vede v útlom detstve

Bratislava 7. novembra (TASR) - Profesor Dan Shechtman, nositeľ Nobelovej ceny a čerstvý držiteľ čestného doktorátu Slovenskej technickej univerzity (STU), odporučil začať s výchovou k vede a túžbe po poznaní už v útlom detstve. Vo svojom príspevku na štvrtkovej konferencii STU Learning & Teaching forum sa venoval aj rozvoju schopností u detí a mladých ľudí poskytovať ekonomicky, environmentálne a sociálne udržateľné riešenia. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.



"Spomenul príklad materskej škôlky v izraelskom meste Haifa, kde sídli Technion - Izraelský technologický inštitút, v ktorom profesor Shechtman dlhodobo pôsobí. Deväťdesiat detí má v škôlke laboratóriá, kde robia pokusy a objavujú," priblížil Rybanský. "Je dôležité učiť už deti mať oči otvorené, chápať prírodné zákony a myslieť kriticky," povedal profesor.



Sám podľa Rybanského roky viedol aj televízny program pre deti "Staň sa vedcom s profesorom Danom" v celoštátnej televízii. Študentov Technionu podľa neho vedie k prepojeniu vedy a podnikania. Výsledok je, že osemmiliónový Izrael bez prírodných zdrojov produkuje viac startupov, ako veľké, pokojné, a stabilné krajiny ako Japonsko, Čína, India, Kórea, Kanada či Spojené kráľovstvo, konštatoval.



Kľúčové sú podľa neho univerzity a ich učitelia. "Učiteľ nie je len zdroj informácií, mal by aj vychovávať, vzdelávať, a najmä pre deti by mal byť vzorom a príkladom správania. Aj vy to dokážete," dodal profesor.



Rektor STU Oliver Moravčík nadviazal konštatovaním, že na Slovensku je potrebné zmeniť nastavenie myslenia. "Naša ekonomika je mimoriadne naviazaná na automobilovú výrobu, produkujeme najviac áut na svete v prepočte na obyvateľa. Vzhľadom na množiace sa signály sa však v tomto sektore črtá kríza. Čo teraz? Odpoveď sú práve startupy a rozvoj podnikania," povedal rektor. Šance STU vidí v členstve univerzity v aliancii európskych univerzít EULiST.



Na konferencii usporiadanej STU diskutovali podľa jej hovorcu aj ďalší medzinárodní experti s vedcami a pedagógmi univerzity. Hovorili aj o ďalších témach.