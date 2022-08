SHMÚ: Aktuálne horúčavy budú vrcholiť v piatok, cez víkend sa ochladí

Bratislava 4. augusta (TASR) - Slovensko v týchto dňoch opäť sužujú horúčavy. Nepotrvajú však dlho. Vrcholiť by mali v piatok (5. 8.) a cez víkend sa očakáva ochladenie. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



"Od juhozápadu postupne silnie prúdenie veľmi teplého vzduchu do našej oblasti. Už v stredu (3. 8.) teplota v južnej polovici Slovenska dosahovala lokálne 32 až 33 stupňov Celzia," spresnili meteorológovia.



Vo štvrtok očakávajú, že bude o približne dva stupne Celzia teplejšie, a to najmä na západnom a strednom Slovensku. "Prílev horúceho vzduchu k nám vyvrcholí v piatok s ďalším oteplením o asi jeden až tri stupne Celzia," podotkli z SHMÚ.



Cez víkend sa situácia v počasí začne meniť. Cez Slovensko bude od severozápadu pomaly postupovať zvlnený studený front, ktorý prinesie ochladenie. "Na juhu a východe ešte miestami pretrvá horúce počasie aj v sobotu (6. 8.)," uviedli meteorológovia.



Miestami očakávajú aj prehánky a búrky. Nezopakuje sa však podľa nich scenár z minulého týždňa a vysoké úhrny zrážok na väčšej časti územia Slovenska nemožno očakávať.