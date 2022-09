SHMÚ: August bol až mimoriadne teplý, najvyššia teplota bola v Senici

Bratislava 4. septembra (TASR) - Tohtoročný august bol teplý až mimoriadne teplý. Najvyššiu teplotu (37,9 stupňa Celzia) zaznamenali 18. augusta v Senici, naopak najnižšiu v polohách do 1000 metrov nad morom 12. augusta v obci Huty (3,4 stupňa Celzia). Vyplýva to z predbežného klimatologického zhodnotenia, ktoré na sociálnej sieti zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



"Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 23,5 stupňa Celzia na meteorologickej stanici Trebišov-Milhostov. Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 15,8 stupňa Celzia v obci Oravice," informoval.



Z hľadiska zrážok bol august podľa SHMÚ mimoriadne suchý až veľmi vlhký. Percento normálu mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie v Dudinciach - 162,1 percenta, najnižšie v Kamenici nad Cirochou - 6,6 percenta.



V Kamenici nad Cirochou bol tiež najnižší mesačný úhrn - 5,3 milimetra. Veľmi nízky mesačný úhrn zrážok bol aj na staniciach Hraň (6,5 milimetra), Slovenská Kajňa (7,9), Strážske (8,7) a Klenová (9,2).



Najvyšší mesačný úhrn zrážok namerali v obci Oravice, a to 186,9 milimetra. "Nad 130 milimetra bol mesačný úhrn zrážok aj na staniciach Lokca (169,6), Tatranská Javorina (165,1), Lipovce (146,6) a Gbelce (136,4)," dodal ústav.