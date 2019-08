POČASIE OPÄŤ BESNÍ: Východ Slovenska zasiahla supercela

Pre okresy Gelnica a Košice vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred búrkami s platnosťou do 20.00 h.

Bratislava 7. augusta (TASR) - V blízkosti Rožňavy vznikla supercela. Pohybuje sa smerom na východ, kde prináša intenzívne zrážky, prípadne aj krúpy a silné nárazy vetra. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Supercelárnu búrku meteorológovia zaznamenali v okrese Rožňava aj v utorok (6. 8.).



Pre okresy Gelnica a Košice vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred búrkami s platnosťou do 20.00 h. Pre dané okresy, ako aj okresy Spišská Nová Ves a Rožňava, platí tiež výstraha pred povodňami.



Búrky však môžu zasiahnuť celé Slovensko, výstraha prvého stupňa pre celé územie platí až do štvrtkového (8. 8.) rána, do 6.00 h.



Hasiči mali po výdatnej búrke v okresoch Rožňava a Spišská Nová Ves 14 výjazdov

Spolu 14 výjazdov zaevidovali hasiči v Košickom kraji po intenzívnej búrke, ktorá sa v stredu večer prehnala okresmi Rožňava a Spišská Nová Ves. Pre výdatný dážď a nánosy bahna bola cesta medzi obcami Gemerská Poloma, Henckovce a Nižná Slaná neprejazdná.



"Blato odpratali bagrom, naši príslušníci komunikáciu dočisťovali, aby bola bezpečne prejazdná. Výjazd sa začal približne o 18.00 h a stále trvá, činnosť dokončujú. Cesta je však už prejazdná," povedal pre TASR operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach.



Hasiči v uplynulých hodinách zasahovali najmä pri odstraňovaní popadaných konárov a stromov, respektíve sprejazdňovaní ciest, aj odčerpávaní vody.