SHMÚ: Cez víkend bude slnečno, charakter počasia sa má meniť od utorka

Bratislava 20. septembra (TASR) - Cez víkend bude na území Slovenska slnečno, charakter počasia sa má meniť od utorka (24. 9.). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. V nasledujúcich dňoch očakáva maximálnu dennú teplotu od 20 do 26 stupňov Celzia. Na severe v niektorých lokalitách má byť podľa neho teplota nižšia, ojedinele okolo 19 až 20 stupňov Celzia.



"Počasie u nás by mala ovplyvňovať tlaková výš, ktorá by mala byť nad juhovýchodnou Európou a do našej oblasti by sa mal dostávať teplý vzduch od juhu až juhozápadu," uviedol. Pripomenul, že v nedeľu (22. 9.) je prvý jesenný deň, počas ktorého podľa neho bude slnečné stabilné počasie.



Ako SHMÚ podotkol, terajšie počasie na Slovensku má atribúty "babieho leta". V nasledujúcich dňoch očakáva, že aj teplota vzduchu bude v údoliach ráno klesať do jedného, pripadne nula stupňov Celzia a počas dňa bude stúpať na 20 stupňov Celzia.



Na budúci týždeň má podľa meteorológov pribúdať oblačnosť, predovšetkým v západnej polovici územia SR. Stále má byť pritom slnečno. Od utorka sa však podľa nich Slovensko dostane pod vplyv studeného frontu.