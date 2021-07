Do rána hrozia búrky takmer na celom Slovensku

Bratislava 28. júla (TASR) – Do štvrtkového (29. 7.) rána hrozia takmer na celom Slovensku búrky. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe s tým, že vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami.



Výstrahy platia vo väčšine okresov od 19.00 h do štvrtka 8.00 h. V týchto okresoch je malá pravdepodobnosť búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. "S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 kilometrov za hodinu," uviedli meteorológovia. Pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).



Zároveň SHMÚ vydal na štvrtok aj výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami. Platiť má vo štvrtok v čase od 14.00 do 18.00 h v okresoch Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. V týchto okresoch sa ojedinele očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 stupňov Celzia.