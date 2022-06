SHMÚ dostal od ministerstva financií 3,5 milióna eur

Bratislava 30. júna (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR uvoľnilo rozpočtovým opatrením 3,5 milióna eur pre Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Pre TASR to uviedol tlačový odbor rezortu. Meteorológovia nemali tento rok popísaný kontrakt s ministerstvom životného prostredia. Peniaze na svoju činnosť mali do konca júna. Na problém upozornila TASR.



Kontrakt o poskytnutí financií podpisuje MŽP so SHMÚ vždy koncom roka. Minulý rok sa tak neudialo. Dôvodom bol podľa šéfa envirorezortu Jána Budaja (OĽANO) nevyrovnaný a nekrytý rozpočet.



Hovorca SHMÚ Ivan Garčár v marci potvrdil, že dostali zamietavé stanovisko o poskytnutí peňazí z rezortu financií. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR preto priebežne rokovalo s meteorológmi aj ministerstvom financií. Koncom mája opätovne na MF zaslalo žiadosť o dofinancovanie rozpočtového výpadku SHMÚ.



Z minuloročného podpísaného kontraktu vyplýva, že meteorológovia ním zabezpečuje stratégiu implementácie európskych smerníc pre oblasť vody a ovzdušia, vedu, výskum, výchovu a vzdelávanie, monitoring, informatiku a dokumentáciu, medzinárodné aktivity, reporting a medzinárodnú spoluprácu.