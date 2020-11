SHMÚ varuje pred hmlou na severe Slovenska

Bratislava 16. novembra (TASR) – V severných okresoch Slovenska treba s výskytom hmiel počítať počas pondelkového rána do 10. hodiny. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav.



Výstraha prvého stupňa platí pre väčšinu Žilinského kraja, taktiež pre okresy Poprad a Brezno. Dohľadnosť môže byť v týchto oblastiach podľa meteorológov ojedinele od 50 do 200 metrov.



„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," dodáva SHMÚ s tým, že výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný.