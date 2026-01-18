< sekcia Slovensko
SHMÚ: Hmla sa môže tvoriť na západnom a strednom Slovensku
Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.
Autor TASR
Bratislava 18. januára (TASR) - Na západnom a strednom Slovensku sa môže v nedeľu ráno tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Meteorológovia preto pre Bratislavský, Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky, Banskobystrický a Žilinský kraj vydali výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne do 10.00 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.
„Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.