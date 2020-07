POZOR ZMENA POČASIA: Horúčavy dnes večer prestriedajú silné búrky

Bratislava 28. júla (TASR) – Utorkové horúčavy vystriedajú večer silné búrky, ktoré sa majú vyskytnúť na území celého Slovenska. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.



Búrky by sa mali dostaviť predbežne o 20.00 h. Spojené s nimi môžu byť krátkodobé intenzívne lejaky i krúpy. Počítať treba s prechodným vzostupom vodných hladín na malých tokoch a výskytom povodňových úkazov mimo tokov, akými sú stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov.



S intenzívnym lejakom treba počítať až do stredy (29. 7.). V niektorým okresoch platia výstrahy až do 19.00 h.