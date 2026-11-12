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SHMÚ: Hrozí dážď a hmla, v piatok sa pridá aj sneženie a silný vietor
Na horách stredného a severného Slovenska sa môže nad pásmom lesa počas piatka objaviť i víchrica.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Od štvrtkového večera by sa na väčšine územia Slovenska malo výrazne rozpršať a do piatkového (13. 11.) rána spadnúť desiatky milimetrov zrážok. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje vo vydanej výstrahe.
„Od 20.00 h sa očakáva intenzívny dážď, pri ktorom môže spadnúť od 30 do 45 milimetrov zrážok,“ uvádzajú meteorológovia vo výstrahe platnej do piatkového skorého rána (6.00 h). Týka sa celého Slovenska s výnimkou krajného západu a severných častí stredného a východného Slovenska. Zvýšenú výstrahu pred intenzívnym dažďom vydal SHMÚ pre celý Banskobystrický kraj, južné časti Nitrianskeho kraja a oblasť Zemplína na východe, v týchto regiónoch očakáva až 45 milimetrov zrážok.
V Bratislave, na Pohroní i na Orave, na Liptove a na Spiši môže v najbližších hodinách potrápiť aj hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. Výstraha platí až do piatkového rána.
V severných okresoch očakávajú meteorológovia tiež sneženie, od nočných hodín do piatkového popoludnia môže na severe spadnúť od dvoch do 12 centimetrov snehu. V regiónoch Kysúc, Oravy, Liptova a Spiša očakávajú v súvislosti so snežením v uvedenom čase aj hrozbu tvorby snehových jazykov a závejov.
Na juhozápade i južnej časti východného Slovenska je potrebné počas piatka rátať so silným vetrom, ktorý predpoludním a na východe ešte aj popoludní môže mať rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.
Na horách stredného a severného Slovenska sa môže nad pásmom lesa počas piatka objaviť i víchrica.
„Od 20.00 h sa očakáva intenzívny dážď, pri ktorom môže spadnúť od 30 do 45 milimetrov zrážok,“ uvádzajú meteorológovia vo výstrahe platnej do piatkového skorého rána (6.00 h). Týka sa celého Slovenska s výnimkou krajného západu a severných častí stredného a východného Slovenska. Zvýšenú výstrahu pred intenzívnym dažďom vydal SHMÚ pre celý Banskobystrický kraj, južné časti Nitrianskeho kraja a oblasť Zemplína na východe, v týchto regiónoch očakáva až 45 milimetrov zrážok.
V Bratislave, na Pohroní i na Orave, na Liptove a na Spiši môže v najbližších hodinách potrápiť aj hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. Výstraha platí až do piatkového rána.
V severných okresoch očakávajú meteorológovia tiež sneženie, od nočných hodín do piatkového popoludnia môže na severe spadnúť od dvoch do 12 centimetrov snehu. V regiónoch Kysúc, Oravy, Liptova a Spiša očakávajú v súvislosti so snežením v uvedenom čase aj hrozbu tvorby snehových jazykov a závejov.
Na juhozápade i južnej časti východného Slovenska je potrebné počas piatka rátať so silným vetrom, ktorý predpoludním a na východe ešte aj popoludní môže mať rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.
Na horách stredného a severného Slovenska sa môže nad pásmom lesa počas piatka objaviť i víchrica.